Israel bombardeia complexo subterrâneo do Hamas em Gaza, ataques no leste de Jerusalém

O exército de Israel executou um bombardeio aéreo noturno contra uma instalação militar do grupo Hamas em Gaza e fez uma nova operação em Nablus, norte da Cisjordânia, que terminou com a morte de um palestino.

O exército alegou que atuou em "represália" contra um foguete disparado no sábado a partir da Faixa de Gaza e que foi destruído pela defesa antiaérea israelense.

De acordo com um comunicado, o ataque atingiu um complexo subterrâneo com materiais para a fabricação de foguetes" do Hamas, movimento islamita palestino que está no poder em Gaza desde 2007.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os novos confrontos acontecem em um momento de temor de explosão da violência, pois o conflito israelense-palestino se intensificou desde o início do ano.

Correspondentes da AFP em Gaza observaram várias explosões.

Segundo uma fonte do ministério do Interior do Hamas em Gaza, os ataques noturnos provocaram "danos graves em quatro casas, um salão de festas e um posto de gasolina" próximos das instalações militares alvos dos mísseis israelenses, no sudoeste da cidade de Gaza.

Ao mesmo tempo, em Nablus, uma cidade do norte da Cisjordânia onde o exército executa há quase um ano o que chama de operações noturnas "antiterrorista" para procurar "suspeitos", as forças israelenses efetuaram uma nova incursão no domingo.

O ministério da Saúde informou a morte de um palestino de 21 anos, Amir Ihab Boustami, em Nablus durante a noite.

De acordo com o Crescente Vermelho palestino, Boustami morreu ao ser atingido por tiros e outros sete palestinos foram feridos.

O leste de Jerusalém também foi palco de ataques nesta segunda-feira.

Um policial israelense ficou ferido enquanto fiscalizava um ônibus no acesso ao campo de refugiados palestinos de Shu'afat, disse a polícia israelense. O agente foi esfaqueado por um adolescente e também atingido por uma bala disparada por um civil que visava alcançar o agressor.

O adolescente de 13 anos, oriundo de Shu'afat, foi detido e, posteriormente, liberado em "estado grave", segundo a polícia.

Horas antes, um jovem judeu também ficou levemente ferido após ser esfaqueado por um adolescente palestino perto do Muro das Lamentações, na Cidade Velha, de acordo com fontes policiais. O agressor, também de Shu'afat, foi detido.

bur-mtp/mas/cjc/fp/yr/am

Tags