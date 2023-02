Fritz sobe para 7º no ranking da ATP; Djokovic se mantém no topo

O americano Taylor Fritz subiu uma posição no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira, e agora é o número 7 do mundo, enquanto o sérvio Novak Djokovic se mantém no topo do tênis masculino.

Fritz, de 25 anos, chega assim à melhor classificação de sua carreira, apesar da derrota surpreendente para o chinês Wu Yibing nas semifinais do Aberto de Dallas.

Wu se tornou no domingo o primeiro tenista da China a levantar um título no circuito profissional masculino, ao derrotar na final em Dallas o americano John Isner.

Aos 23 anos, o jogador chinês subiu para a 58ª posição no ranking da ATP, a melhor progressão da semana dentro do Top 100, ao subir 39 postos.

Por sua vez, o argentino Sebastián Báez ganhou 11 posições e agora é o número 36, após conquistar o ATP 250 de Córdoba no último domingo, seu segundo título no circuito.

O italiano Jannik Sinner, campeão do ATP 250 de Montpellier no fim de semana, subiu três posições e se tornou o 14º do ranking.

O brasileiro mais bem classificado é Thiago Monteiro, número 78, que foi eliminado pelo argentino Federico Coria (N. 49) na semana passada na fase de 32 avos de final em Córdoba.

-- Ranking da ATP desta segunda-feira, 13 de fevereiro:

1. Novak Djokovic (SRV) 7.070 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 6.730

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.940

4. Casper Ruud (NOR) 5.515

5. Andrey Rublev (RUS) 4.065

6. Rafael Nadal (ESP) 3.815

7. Taylor Fritz (EUA) 3.455 (+1)

8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.260 (-1)

9. Holger Rune (DIN) 3.136

10. Hubert Hurkacz (POL) 2.950

11. Daniil Medvedev (RUS) 2.750 (+1)

12. Cameron Norrie (GBR) 2.715 (-1)

13. Karen Khachanov (RUS) 2.515

14. Jannik Sinner (ITA) 2.445 (+3)

15. Frances Tiafoe (EUA) 2.350 (-1)

16. Pablo Carreno (ESP) 2.285 (-1)

17. Alexander Zverev (ALE) 2.275 (-1)

18. Tommy Paul (EUA) 1.835 (+1)

19. Nick Kyrgios (AUS) 1.825 (+1)

20. Lorenzo Musetti (ITA) 1.821 (-2)

...

78. Thiago Monteiro (BRA) 676

