Dois ataques em Burkina Faso deixam ao menos 19 mortos

Dois ataques em Burkina Faso deixaram pelo menos 19 mortos, nove deles voluntários do Exército, informaram nesta segunda-feira (13) fontes locais e de segurança deste país atormentado pela violência de grupos jihadistas.

No domingo, "um grupo terrorista" atacou a cidade de Yargatenga, perto da fronteira com Togo e Gana, matando 12 pessoas, incluindo dois Voluntários para a Defesa da Pátria (VDP), que são civis que auxiliam os militares, disseram fontes locais.

Um grupo de homens armados atacou a aldeia de Dembo, no outro lado do país, na quinta-feira, disseram fontes locais. Neste ataque, sete membros do VDP foram mortos.

"Perdemos sete soldados após esse confronto que durou mais de três horas. Vários inimigos também morreram, mas seus corpos foram levados", disse uma fonte do VDP.

