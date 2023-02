Wu Yibing vence Aberto de Dallas e se torna 1º chinês a conquistar um torneio ATP

Wu Yibing se tornou o primeiro tenista chinês a conquistar um título da ATP ao se sagrar campeão neste domingo do Aberto de Dallas, derrotando na final o americano John Isner.

Wu fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) e 7-6 (14/12), em duas horas e 58 minutos de partida.

O chinês, de 23 anos e número 97 do mundo, conseguiu salvar quatro match points na final para vencer o torneio, de categoria ATP 250.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, Isner não aproveitou os 44 aces que conseguiu no jogo ao cometer 21 erros não forçados, que o complicaram ao longo da decisão.

Enquanto isso, o título é um feito impressionante para Wu, que no ano passado se tornou o primeiro jogador da China achegar à terceira rodada do US Open.

rcw-gbv-meh/gfe/cb

Tags