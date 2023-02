Secretário-geral da Otan quer deixar cargo em outubro

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, no cargo desde 2014, não pretende estender seu mandato - informou a Aliança Atlântica neste domingo (12).

Em março de 2022, após a invasão russa da Ucrânia, a cúpula da Otan decidiu prorrogar o mandato de Stoltenberg até 30 de setembro de 2023.

À época, seu nome era cogitado para assumir o Banco Central da Noruega, mas ele renunciou à posição.

"O mandato do secretário-geral, Jens Stoltenberg, foi prorrogado três vezes e ele prestou serviço por um total de quase nove anos", declarou a porta-voz Oana Lungescu.

"O mandato do secretário-geral chega a seu fim em outubro deste ano, e ele não tem intenção de solicitar outra prorrogação de seu mandato", acrescentou a porta-voz.

O ex-primeiro-ministro norueguês, de 63 anos, assumiu o cargo em 1º de outubro de 2014 e liderou a Aliança em várias crises internacionais.

