Partido Social Democrata do chanceler alemão sofre revés eleitoral em Berlim

O Partido Social Democrata (SPD) do chefe do governo alemão, Olaf Scholz, sofreu uma derrota em uma eleição local altamente simbólica em Berlim, reduto do partido por mais de 20 anos.

O partido conservador CDU obteve cerca de 28% dos votos nas eleições para o parlamento regional de Berlim, enquanto o partido de Scholz ficou em segundo lugar com cerca de 18%, segundo estimativas das emissoras ARD e ZDF.

O SPD parece ter sido prejudicado pela violência e pelo caos que assolou Berlim na virada do ano, quando bombeiros e policiais foram atacados com fogos de artifício em bairros habitados principalmente por imigrantes.

A oposição conservadora acusou a autoridade municipal de negligência e lançou um acalorado debate sobre o fracasso da política de integração nestes bairros.

Esta eleição ocorre em um momento em que o país sofre com a inflação e discute o envio de armas à Ucrânia para enfrentar a invasão russa.

As negociações para formar um novo governo de coalizão em Berlim anunciam-se complicadas.

Antes da eleição, nenhum partido, exceto os liberais do FDP, dizia-se disposto a formar uma aliança com os conservadores para governar.

Berlim é um estado regional dentro do sistema federal que existe na Alemanha e uma mudança na maioria que governa pode repercutir em uma das duas câmaras do Parlamento federal.

