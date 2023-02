Mbappé volta a treinar no PSG a 2 dias de duelo com o Bayern pela Champipons

O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, voltou a treinar neste domingo, segundo vários veículos de imprensa franceses, que se mostraram otimistas quanto à presenta do jogador no duelo de terça-feira contra o Bayern de Munique, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, após lesão sofrida no início de fevereiro.

Mbappé participou de parte da atividade coletiva com os jogadores que não entraram em campo na derrota de sábado para o Monaco (3 a 1), fazendo exercícios individuais e treinando finalizações, segundo o jornal L'Équipe, informação confirmada pelo canal RMC Sports.

Ao ser perguntado no sábado à noite sobre a possibilidade de um retorno antecipado do atacante, o técnico do PSG, Christophe Galtier, tinha se mostrado pessimista.

"Creio que não. Ele está seguindo um protocolo de recuperação, sofreu uma lesão muscular. Assumiremos zero, zero, zero risco com Kylian", disse Galtier.

Mbappé sofreu uma lesão na coxa esquerda no empate do PSG em 1 a 1 com o Montpellier pelo Campeonato Francês no dia 1º de fevereiro, e o clube tinha estimado um prazo de três semanas para o seu retorno.

O técnico do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, questionou o comunicado do Paris Saint-Germain e não descartou a possibilidade de blefe por parte dos franceses.

"Não acho que ele ficará fora. Não sei o que ele tem, o que informam não está muito claro. Vou preparado para o jogo como se ele fosse jogar", explicou Nagelsmann em uma entrevista coletiva no início do mê.

