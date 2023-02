Forças israelenses matam palestino de 14 anos na Cisjordânia

As forças israelenses mataram um adolescente palestino neste domingo (12), durante uma nova incursão armada no norte da Cisjordânia ocupada, de acordo com o Ministério palestino da Saúde.

"Qusai Radwan Waked, 14, morreu após ser gravemente ferido no abdômen por disparos de balas reais por parte da ocupação [Israel]", na cidade de Jenin, disse o ministério em um comunicado.

O Exército israelense alegou, por sua vez, que disparos foram feitos contra suas forças, quando tentavam deter um suposto ativista palestino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Dispositivos explosivos e pedras" também foram lançados, acrescentou.

"Temos conhecimento das informações que falam de indivíduos armados feridos no tiroteio", afirmou o Exército, em um comunicado, acrescentando que nenhum soldado ficou ferido.

Um fotógrafo da AFP viu o corpo do adolescente coberto por um lençol em uma maca.

Este novo óbito se dá em um contexto de escalada da violência entre israelenses e palestinos e eleva para 46 o número de palestinos mortos desde o início do ano. Nove israelenses e um ucraniano foram mortos nesse mesmo período, de acordo com uma contagem da AFP baseada em fontes oficiais israelenses e palestinas.

bur-rcs/alv/feb/sag/mb/tt

Tags