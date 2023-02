Christodoulides é eleito presidente do Chipre, com quase 52%

O ex-ministro das Relações Exteriores do Chipre Nikos Christodoulides foi eleito, neste domingo (12), presidente desta ilha dividida do Mediterrâneo oriental e país-membro da União Europeia - segundo resultados oficiais.

Contando com o apoio dos partidos de centro, o diplomata obteve 51,92% (204.680 votos) à frente de seu rival, Andreas Mavroyiannis, com 48,08%, informou o Serviço Eleitoral do Governo.

Ele substituirá o presidente de direita Nicos Anastasiades, que encerra dois mandatos de cinco anos.

Christodoulides, de 49 anos, chanceler do país entre 2018 e 2022, liderou o primeiro turno com 32,04% dos votos, um pouco à frente de outro veterano diplomata e ex-embaixador na França e na Irlanda, Andreas Mavroyiannis, de 66, com 29,59%.

Christodoulides e Mavroyiannis, que teve o apoio do partido comunista Akel, concorrem como candidatos independentes.

O partido da situação, o conservador Disy, decidiu não apoiar nenhum dos candidatos após a derrota no primeiro turno de seu líder, Averof Neofytou.

