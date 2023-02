No retorno de Wijnaldum, Roma tropeça e empata com Lecce no Italiano

A Roma teve que se conformar com um empate em 1 a 1 com o Lecce neste sábado, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, mas pelo menos teve o retorno do volante Georginio Wijnaldum, recuperado de uma fratura na tíbia que sofreu no final de agosto do ano passado.

Os 'giallorossi' subiram para a terceira posição na tabela empatados com o Milan (4º), que venceu o Torino por 1 a 0 na sexta-feira, mas podem ser ultrapassados pela rival Lazio (5ª), que recebem a Atalanta (6ª) em um confronto direto na zona de classificação para as competições europeias.

A Roma, especialista na bola parada, provou do mesmo veneno no início da partida: o brasileiro Roger Ibañez marcou contra em um escanteio após a pressão do devensor do Lecce Federico Baschirotto (7').

Mas pouco depois o time romano chegou ao merecido empate com o argentino Paulo Dybala em cobrança de pênalti (17').

No segundo tempo, o técnico José Mourinho colocou em campo Wijnaldum para jogar os dez minutos finais. Um retorno muito esperado pelo treinador português, que frequentemente se queixava da ausência do holandês na primeira parte da temporada.

Para o Lecce (14º), o empate é um grande resultado em sua luta pela permanência na Serie A, com dez pontos de vantagem sobre o Hellas Verona (18º), que abre a zona de rebaixamento e na segunda-veira recebe a Salernitana (16ª).

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Italiano e classificação (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Milan - Torino 1 - 0

- Sábado:

Empoli - Spezia 2 - 2

Lecce - Roma 1 - 1

Lazio - Atalanta

- Domingo:

(08h30) Udinese - Sassuolo

(11h00) Bologna - Monza

(14h00) Juventus - Fiorentina

(16h45) Napoli - Cremonese

- Segunda-feira:

(14h30) Hellas Verona - Salernitana

(16h45) Sampdoria - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 56 21 18 2 1 51 15 36

2. Inter 43 21 14 1 6 41 26 15

3. Roma 41 22 12 5 5 29 19 10

4. Milan 41 22 12 5 5 38 30 8

5. Lazio 39 21 11 6 4 37 17 20

6. Atalanta 38 21 11 5 5 39 24 15

7. Torino 30 22 8 6 8 22 23 -1

8. Udinese 29 21 7 8 6 28 23 5

9. Bologna 29 21 8 5 8 28 31 -3

10. Empoli 27 22 6 9 7 21 28 -7

11. Monza 26 21 7 5 9 27 30 -3

12. Juventus 26 21 12 5 4 33 17 16

13. Fiorentina 24 21 6 6 9 23 28 -5

14. Lecce 24 22 5 9 8 22 25 -3

15. Sassuolo 23 21 6 5 10 24 31 -7

16. Salernitana 21 21 5 6 10 25 41 -16

17. Spezia 19 22 4 7 11 19 37 -18

18. Hellas Verona 14 21 3 5 13 19 33 -14

19. Sampdoria 10 21 2 4 15 10 36 -26

20. Cremonese 8 21 0 8 13 15 37 -22

bds/iga/psr/cb

