Entrevista da Fox com Biden antes do Super Bowl foi cancelada, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não será entrevistado pelo Grupo Fox antes da competição do Super Bowl, disse a Casa Branca neste sábado (11), após um dia de versões contraditórias e confusão em volta do assunto.

Biden, um democrata, relutou para conceder entrevistas para a Fox, uma emissora conhecida por incluir em sua grade apresentadores de direita.

A Fox transmite a final do futebol americano este ano.

As partes pareciam ter chegado a um acordo para que Biden desse uma entrevista para a Fox Soul, a plataforma do grupo orientada para a população negra, porém a Fox cancelou a conversa, segundo a Casa Branca.

"Como dissemos antes, havíamos combinado uma entrevista (...) prévia ao Super Bowl e a Fox Corp cancelou", disse um funcionário da presidência sob condição de anonimato.

As entrevistas presidenciais no dia do Super Bowl com qualquer emissora que esteja transmitindo o evento se tornaram uma tradição ininterrupta, dando ao presidente a oportunidade de falar ao vivo para uma audiência de milhões, com um tom mais leve para tratar de esportes, mas também para transmitir algumas mensagens políticas.

No ano passado, o maior evento esportivo do país foi visto por 100 milhões de americanos.

No entanto, Biden tem evitado aparecer na Fox e é constantemente desafiado por seu correspondente na Casa Branca, o repórter Peter Doocy.

A decisão de fazer a entrevista na Fox Soul parecia ter como objetivo enganar os jornalistas mais hostis da emissora.

A confusão ocorreu após a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmar na sexta-feira (10) que Biden estava "esperando" pela entrevista com a Fox Soul, mas que a Fox Corporation havia mudado de ideia.

Um funcionário da Fox afirmou mais tarde na sexta-feira que a Casa Branca cancelou a entrevista após uma equipe da Fox News viajar com esse objetivo de Washington para Los Angeles.

"Nossa equipe Fox viajou de Los Angeles para Washington para realizar a entrevista, porém soubemos esta noite (de sexta-feira) que (a Casa Branca) não participará", declarou a fonte, que exigiu anonimato.

