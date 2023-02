Rodada da Premier League tem dérbi Liverpool-Everton; líder Arsenal enfrenta Brentford

O dérbi entre Liverpool e Everton, um dos duelos de destaque da Premier League, fecha a 23ª rodada, na segunda-feira, naquele que parece ser um jogo menos desequilibrado do que tem sido nos últimos anos.

Apesar de as duas equipes estarem enfrentando muitos problemas este ano, os 'Reds' (10º), que estão a 11 pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões, são os favoritos em casa contra o Everton (18º), atualmente na zona de rebaixamento.

Mas a vitória do Everton contra o Arsenal (1-0), no último sábado, e a derrota do Liverpool contra o Wolverhampton (3-0), mudam as coisas.

O dia vai começar com mais um "dérbi do medo", com o confronto entre Chelsea, em um 9º lugar desanimador, e o West Ham (17º), no sábado.

O líder Arsenal enfrentará no sábado o Brentford (7º), um dos times em melhor fase no campeonato.

Os jogadores comandados pelo técnico Mikel Arteta esperam aumentar a vantagem sobre o Manchester City, que recebe o Aston Villa (11º) no domingo.

A luta pela classificação para a Liga dos Campeões está a todo vapor entre o Manchester United (3º), que visita o Leeds (16º) no domingo, o Tottenham (5º) que enfrentará o Leicester (14º), e o Newcastle (4º) que viajará para enfrentar o Bournemouth (19º).

--- Programação da 23ª rodada do Campeonato Inglês, que será disputada de sábado a segunda-feira (horário de Brasília):

- Sábado:

(09h30) West Ham - Chelsea

(12h00) Arsenal - Brentford

Fulham - Nottingham

Leicester - Tottenham

Crystal Palace - Brighton

Southampton - Wolverhampton

(14h30) AFC Bournemouth - Newcastle

- Domingo:

(11h00) Leeds - Manchester United

(13h30) Manchester City - Aston Villa

- Segunda-feira:

(17h00) Liverpool - Everton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 50 20 16 2 2 45 17 28

2. Manchester City 45 21 14 3 4 53 21 32

3. Manchester United 43 22 13 4 5 36 28 8

4. Newcastle 40 21 10 10 1 34 12 22

5. Tottenham 39 22 12 3 7 41 31 10

6. Brighton 34 20 10 4 6 38 27 11

7. Brentford 33 21 8 9 4 35 28 7

8. Fulham 32 22 9 5 8 32 30 2

9. Chelsea 30 21 8 6 7 22 21 1

10. Liverpool 29 20 8 5 7 34 28 6

11. Aston Villa 28 21 8 4 9 25 31 -6

12. Crystal Palace 24 21 6 6 9 19 29 -10

13. Nottingham 24 21 6 6 9 17 35 -18

14. Leicester 21 21 6 3 12 32 37 -5

15. Wolverhampton 20 21 5 5 11 15 30 -15

16. Leeds 19 21 4 7 10 28 36 -8

17. West Ham 19 21 5 4 12 18 26 -8

18. Everton 18 21 4 6 11 16 28 -12

19. AFC Bournemouth 17 21 4 5 12 19 43 -24

20. Southampton 15 21 4 3 14 17 38 -21

