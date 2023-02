Putin fará discurso à nação em 21 de fevereiro

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fará o discurso do Estado da Nação em 21 de fevereiro, três dias antes do primeiro aniversário da ofensiva de Moscou na Ucrânia, anunciou o Kremlin.

"No dia 21 de fevereiro, o presidente da Federação Russa se dirigirá à Assembleia Federal (que reúne as duas Câmaras do Parlamento)", afirmou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, antes de destacar que o discurso abordará "a situação atual", principalmente a operação militar na Ucrânia e a economia do país.

Tradicionalmente, Putin faz o discurso sobre o Estado da Nação todos os anos aos parlamentares russos, no qual apresenta um balanço do ano anterior e estabelece os planos estratégicos para os próximos meses.

Mas em 2022 o discurso foi cancelado devido à ofensiva russa na Ucrânia.

Peskov disse que militares russos envolvidos nas operações na Ucrânia serão convidados para o discurso.

