Messi, Mbappé e Benzema são os finalistas do prêmio Fifa The Best de melhor jogador de 2022

O campeão mundial argentino Lionel Messi, o vice-campeão pela seleção francesa Kylian Mbappé e o campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid Karim Benzema são os três finalistas do prêmio Fifa The Best de melhor jogador de 2022, anunciou nesta sexta-feira a entidade que rege o futebol mundial.

Além deles, a Fifa divulgou os nomes da inglesa Beth Mead, da americana Alex Morgan e da espanhola Alexia Putellas, atual vencedora, como finalistas do prêmio The Best de melhor jogadora.

Para o prêmio Puskas de gol mais bonito do ano, os indicados são o polonês Marcin Oleksy, jogador que teve uma perna amputada (Warta Poznan-Stal Rzeszow), o francês do Olympique de Marselha Dimitri Payet, e o brasileiro Richarlison, graças a seu gol no jogo entre Brasil e Sérvia na Copa do Mundo do Catar.

Depois de terem se enfrentado na final da Copa do Mundo (com vitória argentina nos pênaltis por 4-2 após um empate em 3 a 3), Messi e Mbappé, companheiros no PSG, disputam a sucessão do polonês Robert Lewandowski, que foi premiado em 2020 e 2021, ao lado de Benzema, que levantou o troféu da Liga dos Campeões com o Real Madrid.

Os vencedores serão anunciados no dia 27 de fevereiro em uma cerimônia de gala que a Fifa organizará em Paris. Eles serão escolhidos com base nos votos de um júri internacional, dos treinadores e capitães de todas as seleções (masculinas e femininas), jornalistas especializados de cada país e internautas que votarem no site fifa.com

