Fox entrevistará Biden antes do Super Bowl após ser criticada pela Casa Branca

A Fox Corporation confirmou, nesta sexta-feira (10), que entrevistará Joe Biden antes do Super Bowl, como é tradição com todos os presidentes, depois das críticas da Casa Branca ao cancelamento do evento.

A secretária de Imprensa do presidente, Karine Jean-Pierre, disse que a Fox Corporation (a companhia matriz) pediu que fosse cancelada a entrevista com o líder democrata antes do principal evento esportivo anual do país, a final da liga nacional de futebol americano (NFL, na sigla em inglês), vista por quase 100 milhões de americanos no ano passado.

"O presidente estava animado para dar uma entrevista à Fox Soul", um canal do grupo destinado à audiência afro-americana, tuitou a porta-voz do presidente americano, Karine Jean-Pierre.

Contudo, mais tarde, a Fox Corporation disse, em comunicado, que " depois que a Casa Branca entrou em contato com a Fox Soul na noite de quinta-feira, houve alguma confusão inicial". "A Fox Soul espera entrevistar o presidente no domingo de Super Bowl", acrescenta a nota.

A versão da Casa Branca contrasta com a afirmação do conglomerado de mídia, feita no início desta semana, de que estava esperando que o governo Biden respondesse ao pedido de entrevista e que o tempo estava ficando curto para fazer os preparativos.

As entrevistas presidenciais no dia do Super Bowl com qualquer emissora que esteja transmitindo o evento se tornaram uma tradição ininterrupta, dando ao presidente a oportunidade de falar ao vivo para uma audiência de milhões, com um tom mais leve para tratar de esportes, mas também para transmitir algumas mensagens políticas.

Nos dois anos anteriores, Biden deu entrevistas às emissoras NBC e CBS. Este ano, a Fox transmitirá o duelo de domingo entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles.

O grupo Fox, controlado pelo magnata australiano-americano Rupert Murdoch, reúne vários canais, entre eles o Fox Soul e Fox News.

Este último é o canal de notícias mais visto nos Estados Unidos, fundamentalmente por uma audiência republicana, e que tem como colaboradores comentaristas e legisladores de extrema direita. Biden, por sua vez, tem evitado aparecer nessa rede e é constantemente desafiado por seu correspondente na Casa Branca, o repórter Peter Doocy.

