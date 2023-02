Embiid, Morant e Markkanen serão titulares do All-Star da NBA devido a lesões

Joel Embiid (Sixers), Ja Morant (Grizzlies) e Lauri Markkanen (Jazz) começarão como titulares no All-Star Game, ocupando os lugares dos lesionados Stephen Curry, Kevin Durant e Zion Williamson, anunciou a NBA nesta sexta-feira.

Embiid, segundo maior cestinha da temporada depois de Luka Doncic com média de 33,3 pontos, vai começar pelo sexto ano consecutivo como titular neste jogo de exibição, que será disputado no dia 19 de fevereiro em Salt Lake City (Utah).

O convidado inesperado dos quintetos titulares é o finlandês Markkanen, estreante em um All-Star em sua temporada de consolidação na NBA, na qual saltou para 24,7 pontos e 8,6 rebotes em média, de 14,8 e 5,7 que teve em média no ano passado com os Cavaliers.

As três vagas que Curry, Durant e Williamson deixarão no elenco do All-Star serão preenchidas pelo armador De'Aaron Fox (Kings), o ala-armador Anthony Edwards (Timberwolves) e o ala-pivô Pascal Siakam (Raptors), todos eles indicados pelo comissário Adam Silver.

Edwards, número um do Draft de 2020, e Fox farão sua estreia no All-Star, enquanto Siakam fará sua segunda participação.

As duas equipes serão formadas pouco antes do início da partida no sorteio que será realizado pelos dois capitães: LeBron James (Lakers) e Giannis Antetokoummpo.

