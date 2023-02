Comunicado do Business Wire :Watts Water Technologies, Inc

A Watts Water Technologies, Inc. (NYSE: WTS) anunciou hoje que Robert J. Pagano, Jr., Diretor Executivo, Presidente e Presidente do Conselho; Shashank Patel, Diretor Financeiro; e Diane McClintock, Vice-Presidente Sênior de FP&A e Relações com Investidores irão apresentar virtualmente no 33o Simpósio Anual de Bombas, Válvulas e Sistemas de Água na quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, a partir das 8h30, horário padrão do leste.

A apresentação será transmitida via webcast. O endereço do webcast é https://gabelli.zoom.us/webinar/register/WN_ypbTBXNIQ3K0RmoCjCxSGg. Este link estará disponível para ser repetido até 22 de fevereiro de 2024.

A Watts Water Technologies, Inc., através de sua família de empresas, é um fabricante mundial com sede nos EUA que fornece uma das mais amplas linhas de produtos de encanamento, aquecimento e qualidade da água do mundo. As empresas e marcas da Watts Water oferecem soluções inovadoras de encanamento, aquecimento e qualidade da água para aplicações comerciais, residenciais e industriais. Para mais informação, acesse www.watts.com.

Contato

Watts Water Technologies, Inc. Diane McClintock Vice-Presidente Sênior de FP&A e Relações com Investidores Tel.: 978-689-6153 [email protected]

