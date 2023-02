Rússia apoia acusações contra EUA por suposta sabotagem do gasoduto Nord Stream

A Rússia apoiou nesta quinta-feira (9) um artigo publicado pelo jornalista investigativo americano Seymour Hersh que acusa os Estados Unidos de estarem por trás da sabotagem dos gasodutos Nord Stream 1 e 2 em setembro.

Em um artigo publicado em seu próprio blog, o jornalista americano Seymour Hersh afirma, com base em uma única fonte anônima, que em junho mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos, com a ajuda da Noruega, plantaram explosivos nestes gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha até o outro lado do mar Báltico e que três meses depois os explodiu.

Os Estados Unidos rejeitaram categoricamente o artigo, chamando a informação de "pura ficção". A Noruega também negou qualquer envolvimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Algumas coisas [nesta publicação] são discutíveis, outras precisam ser provadas, mas o artigo é notável por sua análise aprofundada e apresentação harmoniosa" dos fatos, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.

Segundo Peskov, o artigo de Hersh mostra "mais uma vez a necessidade de uma investigação internacional transparente sobre esse ataque sem precedentes".

As investigações das autoridades suecas, dinamarquesas e alemãs ainda não permitiram determinar quem são os responsáveis.

Em seu artigo, Hersh afirma que o próprio presidente dos EUA, Joe Biden, decidiu explodir os gasodutos para privar Moscou da enorme receita de suas vendas de gás para a Europa.

Hersh, de 85 anos, é um dos repórteres investigativos mais famosos dos Estados Unidos. Ele revelou o massacre cometido pelos militares dos EUA na aldeia de My Lai durante a Guerra do Vietnã.

Mas outros jornalistas o acusam de propagar teorias da conspiração.

bur/er/pc/zm/aa

Tags