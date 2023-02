Pauta de infográficos

* Turquia-Síria-terremoto:

1/ Mapa da zona fronteiriça entre Turquia e a Síria indicando as zonas afetadas pelos tremores e as zonas controladas pelos diferentes grupos militares presentes na Síria. (135 x 141 mm) - Disponível

2/ Mapa de Kahramanmaras, na Turquia, com a destruição provocada pela terremoto na cidade segundo o Emergency Management Service (EMS), com fotografia de uma zona particularmente danificada e instalações de socorro. (135 x 115 mm) - Disponível

3/ Mapa da cidade de Antioquia (Antakya), na Turquia, com três locais afetados pelo terremoto de 6 de fevereiro. (135 x 124 mm) - Disponível

4/ Mapa localizando as zonas afetadas pelo terremoto de magnitude 7,8 que aconteceu em 6 de fevereiro na Turquia e na Síria, com os sítios atingidos que fazem parte do patrimônio mundial da UNESCO. (135 x 113 mm) - Disponível

5/ Terremotos mais mortais do mundo, segundo contagem da AFP desde 1993. (135 x 48 mm) - Atualização disponível

6/ Mapa da cidade de Osmaniye, na Turquia, com o estado provisório dos danos, segundo o Emergency Management Service (EMS) e fotografias das duas zonas especialmente danificadas após o terremoto de 6 de fevereiro. (135x104 mm) - Disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 9 de fevereiro às 5h (Bras.). (135x155 mm) - Atualização disponível

2/ Principais características do tanque britânico Challenger 2, que o Reino Unido prometeu entregar à Ucrânia. (135 x 93 mm) - Disponível

3/ Caraterísticas do tanque americano M1 Abrams. (135 x 101 mm) - Reenvio disponível

4/ Características do tanque francês Leclerc. (135 x 83 mm) - Reenvio disponível

5/ Principais características do tanque alemão Leopard 2. (135 x 93 mm) - Reenvio disponível

* Chile-incêndios-seca: mapa do sul do Chile localizando os focos de incêndios ativos nas últimas 24 horas, em 9 de fevereiro. (90 x 141 mm) - Atualização disponível

* Nigéria-eleições-violência-desaparecidos-conflito-direitos: mapa da Nigéria com os campos de refugiados de Yola e Bama, assim como várias cidades citadas pelas testemunhas de onde fugiram ou desapareceram pelo conflito jihadista. (135 x 128 mm) - Disponível

* Eritreia-direitos: mapa localizando a Eritreia. (89 x 72 mm) - Disponível

* Brasil-economia-inflação: evolução do índice de inflação no Brasil nos últimos 12 meses. (44x68 mm) - Disponível

* Clima-meio-ambiente: extensão do gelo da antártica medida em janeiro de 2023 e anomalias referentes à média de janeiro entre 1991-2020. (89 x 66 mm) - Atualização disponível

* Clima-meio-ambiente-meteorologia-satélites:

1/ Mapa-múndia com as anomalias de temperatura registradas em janeiro de 2023. (89 x 85 mm) - Reenvio disponível

2/ Mapa-múndi com as anomalias de temperatura registradas em janeiro de 2023. (134 x 87 mm) - Reenvio disponível

