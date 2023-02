Motorista de ônibus que bateu em creche no Canadá é submetido a exame psiquiátrico

O homem que, segundo a polícia, lançou intencionalmente um ônibus contra uma creche perto de Montreal, matando duas crianças, foi submetido a um exame psiquiátrico, anunciou o governo de Quebec nesta quinta-feira (9).

Pierre Ny St-Amand, de 51 anos, preso logo após o incidente na quarta-feira, enfrenta nove acusações, entre elas, "homicídio qualificado" e "tentativa de homicídio".

Ele deve se apresentar ao tribunal em 17 de fevereiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

St-Amand foi "transferido do hospital para um exame psiquiátrico", disse à imprensa François Bonnardel, ministro de Segurança Pública de Quebec.

Durante uma breve audiência na quarta-feira, ele se mostrou agitado e se recusou a responder perguntas, apenas negou com a cabeça e sorriu algumas vezes. No entanto, o homem, que não possui antecedentes criminais, foi considerado apto a responder ao processo.

Na cidade de Laval, onde fica a creche, o clima era de raiva e incompreensão nesta quinta-feira.

Moradores locais e de cidades vizinhas - muitos às lágrimas - prestaram homenagens colocando flores, brinquedos e velas perto da creche e em frente a uma igreja próxima, disseram jornalistas da AFP.

"É uma tragédia terrível. Não tenho palavras desde ontem de manhã", disse Yannick Lebeau, que mora a 20 quilômetros do local, mas foi prestar homenagem às duas crianças mortas e às outras seis feridas.

Ao seu lado, sua esposa Annick Belisle chorava, atordoada: "Estou em choque, não acredito no que aconteceu", disse. A educadora destacou que trabalha com crianças há 18 anos e considera esse ato "sem sentido".

A creche foi muito danificada: uma parte da fachada foi destruída e cercada com tábuas. Destroços ainda estavam espalhados no chão do local do acidente na manhã desta quinta-feira.

A tragédia ocorreu por volta das 8h30 locais (10h30 no horário de Brasília) de quarta-feira, quando muitos pais deixavam os filhos.

Várias crianças feridas ficaram presas sob o ônibus, antes de serem resgatadas pelos socorristas.

A creche, frequentada por entre 80 a 85 crianças, situa-se em uma área residencial de Laval, cidade com cerca de 438 mil habitantes.

bur-tib/ube/ad/llu/jc/ic

Tags