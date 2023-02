O Prêmio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa entra na Academia Francesa nesta quinta-feira (9), tornando-se o primeiro escritor de língua estrangeira a fazer parte dessa emblemática instituição fundada em 1635.

Eleito pelos "Imortais" da Academia em novembro de 2021, o escritor hispano-peruano assume sua cadeira de número 18 aos 86 anos, uma exceção às regras da casa, que, em princípio, admite candidatos de até 75 anos de idade.

Mas Vargas Llosa é um francófilo declarado, autor de dois importantes ensaios sobre Victor Hugo e Gustave Flaubert, dois de seus escritores favoritos.

A Academia fundada pelo cardeal Richelieu, na época de Luís XIII, acolheu escritores estrangeiros, que passaram, em um dado momento, para o francês.

"Certamente, alguns expressaram a queixa de que o senhor não escreva em francês", disse Carrère d'Encausse aos presentes, entre os quais estavam familiares de Vargas Llosa e sua ex-esposa Patricia Urquidi.

"Mas ignoram que, para ser recebido na Academia Francesa, é preciso que, cito: 'agradar ao Monsenhor, o Protetor, ter bom humor, boa reputação, inteligência... E poder servir às funções acadêmicas'", lembrou.

Vargas Llosa foi aceito quase que por unanimidade pelos acadêmicos há mais de um ano e foi recebido pelo atual "protetor" da Academia, o presidente francês, Emmanuel Macron. Já é membro da Real Academia Espanhola, assim como da peruana e da brasileira.

"Quanto à sua reputação, já conhecemos seu prestígio e extensão", acrescentou Carrère d'Encausse.

Entre os presentes, estava o diretor da Real Academia espanhola, Santiago Múñoz Machado, um dos "padrinhos" da espada, feita com aço toledano.

Localizada na margem esquerda do rio Sena, em frente ao Museu do Louvre, a Academia Francesa está encarregada de zelar pela saúde da língua de Molière. Publica um dicionário e emite recomendações de estilo.

Nos últimos anos, a Academia Francesa teve certa dificuldade em recrutar novos membros (conhecidos como "os Imortais") entre a intelectualidade francesa.

A "instalação" pública do autor, como é conhecida no jargão da Academia, acontecerá ao meio-dia de quinta-feira e contará com um convidado excepcional: o rei emérito espanhol Juan Carlos I.

Nomeado marquês por Juan Carlos I em 2011, o escritor convidou pessoalmente o ex-monarca, que mora nos Emirados Árabes Unidos. Desde 2020, Juan Carlos I deixou os Emirados, oficialmente, em algumas poucas ocasiões. A última delas foi durante o funeral do ex-rei grego Constantino II, em 16 de janeiro.

Como dita a tradição, Vargas Llosa fará um discurso de homenagem ao seu antecessor na cadeira de número 18, o filósofo Michel Serres (1930-2019). Além de sua espada de estilo medieval, usará uma sobrecasaca preta, bordada com ramos de oliveira.

Redigido com a ajuda de tradutor francês do romancista, Albert Bensoussan, o discurso deve ser contestado por outro acadêmico.

Escritor universal a partir da complexa realidade peruana, Vargas Llosa fez parte do chamado "boom" latino-americano junto com outros grandes como o colombiano Gabriel García Márquez, o argentino Julio Cortázar e os mexicanos Carlos Fuentes e Juan Rulfo.

Admirado por sua descrição das realidades sociais, é autor de romances consagrados como "Conversa na Catedral", "A Cidade e os Cachorros" e "A Festa do Bode".

Viveu vários anos em Paris no início dos anos 1960. Foi jornalista e tradutor.

Vargas Llosa "é um escritor nascido no Peru, e esses anos são de formação. Em Paris, se descobre como latino-americano. E agora, da Espanha, tem esse aspecto europeu" que contribui para explicar sua entrada na Academia, explica Eduardo Ramos-Izquierdo, titular da Cátedra de Literatura Latino-Americana da Universidade de Sorbonne.

