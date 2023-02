EUA diz que balão chinês tinha 'claramente' equipamentos de espionagem

Imagens dos aviões-espiões U2 revelam que o balão chinês que sobrevoou os Estados Unidos na semana passada estava indubitavelmente equipado com dispositivos para coletar informações de inteligência e não meteorológicas, garantiu um alto funcionário do governo americano nesta quinta-feira (9).

Imagens detalhadas feitas a grande altitude mostram que o equipamento do balão "era claramente para a vigilância de inteligência e era inconsistente com o equipamento encontrado nos balões meteorológicos", indicou o Departamento de Estado.

"Tinha múltiplas antenas para incluir uma matriz provavelmente capaz de coletar e geolocalizar comunicações", assinalou o Departamento em nota oficial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estava equipado com painéis solares suficientemente grandes para produzir a energia necessária para operar múltiplos sensores ativos de coleta de dados de inteligência", detalhou o funcionário, sob condição de anonimato.

Um avião de combate americano derrubou o balão sobre o Oceano Atlântico no sábado, depois que o mesmo havia atravessado grande parte do país, sobrevoando áreas onde os Estados Unidos guardam mísseis nucleares em silos subterrâneos e bases de aviões-bombardeiros estratégicos.

Este incidente levou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, a cancelar uma viagem iminente a Pequim, que estava planejada há bastante tempo e tinha como objetivo melhorar as relações entre as duas potências rivais.

O funcionário indicou que os Estados Unidos acreditam que o balão estava sob controle do Exército Popular da China e faz parte de uma frota de aeróstatos que Pequim enviou a mais de 40 países nos cinco continentes para coletar informação de inteligência.

"Achamos que o fabricante de balões tem relação direta com o Exército da China", disse o funcionário.

Também assinalou que os Estados Unidos estavam cogitando tomar medidas contra as entidades chinesas vinculadas à operação do balão, o que sugere que poderia submetê-las a sanções.

Mais cedo nesta quinta-feira, Pequim confirmou que rejeitou, no sábado, uma proposta do secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, para uma conversa telefônica com sua contraparte chinesa sobre o tema do balão.

"Este enfoque irresponsável e gravemente equivocado dos Estados Unidos não gerou uma atmosfera adequada para o diálogo e o intercâmbio entre os dois comandos militares", assinalou o Ministério da Defesa da China em nota.

Um funcionário do FBI - a polícia federal dos EUA -, que tem a tarefa de analisar o balão, afirmou hoje que apenas uma parte "muito pequena" da carga útil de espionagem e eletrônica do balão havia sido recuperada até agora.

"A evidência recuperada e levada ao FBI é extremamente limitada", disse o funcionário, que acrescentou que a carga estava sendo analisada nos laboratórios da agência policial em Quantico, no estado da Virgínia.

O que foi recuperado até agora estava flutuando na superfície da água, indicou o funcionário do FBI, também sob condição de anonimato.

A maior parte da carga útil, incluídos os painéis solares, afundou na água por cerca de 14 metros depois que o balão foi derrubado.

O FBI não detalhou se as principais peças da carga útil do equipamento haviam sido localizadas, mas advertiu que a chegada de mau tempo poderia dificultar sua recuperação.

Em uma audiência do Congresso nesta quinta, a subsecretária de Defesa dos EUA, Melissa Dalton, defendeu a decisão do Pentágono de não derrubar o aeróstato quando o mesmo entrou pela primeira vez no espaço aéreo do país, sobre os mares do Alasca em 28 de janeiro.

Dalton assinalou que os mares frios e gelados do Alasca, que têm mais de 5.000 metros de profundidade, teriam tornado a recuperação do equipamento muito mais difícil e "extremamente perigosa".

pmh/st/llu/gm/rpr/mvv

Tags