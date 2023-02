Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) anunciou hoje que concluiu a aquisição de todas as ações da Nimbus Lakshmi, Inc. ("Lakshmi") da Nimbus Therapeutics, LLC ("Nimbus"), em 8 de fevereiro de 2023 (EST), conforme determinado no contrato de compra e venda de ações, após a autorização da Comissão Federal de Comércio (Federal Trade Commission) dos Estados Unidos e cumprimento de outras condições finais. O contrato havia sido anunciado em 13 de dezembro de 2022: "Takeda adquire 100% de participação da subsidiária do programa TYK2 da Nimbus Therapeutics".

Após a conclusão desta operação, a Takeda adquiriu o TAK-279, anteriormente conhecido na Nimbus como NDI-034858. Com os dados da fase 2b que serão apresentados no quarto trimestre do ano fiscal de 2022 e do estudo de fase 3 em psoríase com previsão de início em 2023, o TAK-279 tem o potencial de demonstrar a melhor eficácia, segurança e conveniência da categoria para psoríase e outras doenças imunomediadas, incluindo doença inflamatória intestinal, artrite psoriásica e lúpus eritematoso sistêmico. Essa aquisição fortalece a linha crescente de estágio avançado da Takeda e possivelmente amplia seu portfólio e o impacto aos pacientes em diversas indicações, reforçando a capacidade da Takeda de manter um crescimento forte globalmente a médio e longo prazo.

"Com nosso plano de aquisição anunciado em dezembro, estamos contentes por ter adicionado à nossa linha de estágio avançado o TAK-279, um inibidor oral altamente seletivo de TYK2 com potencial verdadeiramente transformador para pacientes com várias doenças", disse Ramona Sequeira, presidente da divisão de portfólio global da Takeda. "Este programa está intimamente alinhado com a nossa estratégia e experiência em doenças imunomediadas, e esperamos compartilhar mais detalhes dos nossos planos de desenvolvimento em breve".

De acordo com as disposições do contrato e após o fechamento da operação, a Takeda pagará à Nimbus aproximadamente US$ 4 bilhões à vista, depois de ajustar alguns aspectos, incluindo o fechamento do endividamento e o fechamento da conta a pagar da Lakshmi. A Takeda também fará dois pagamentos para a Nimbus de US$ 1 bilhão cada após atingir vendas líquidas anuais de US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões de produtos desenvolvidos a partir do programa do TAK-279.

A Takeda espera que o impacto financeiro em seus resultados operacionais consolidados no ano fiscal que será encerrado em 31 de março de 2023 (ano fiscal de 2022), em decorrência da transação, seja irrelevante. Não há alteração nas previsões consolidadas da Takeda para o ano fiscal de 2022 com relação aos resultados operacionais ou nas orientações da administração.

Sobre a Takeda

A Takeda é uma líder biofarmacêutica global, baseada em valores e orientada para P&D, com sede no Japão, comprometida emcom o compromisso de descobrir e oferecer tratamentos que transformam vidas, guiada por nosso compromisso com os pacientes, nossos colaboradores e o planeta. A Takeda concentra seus esforços de P&D em quatro áreas terapêuticas: oncologia, genética rara e hematologia, neurociências e gastroenterologia (GI), com especialização em doenças imunes e inflamatórias. Também fazemos investimentos direcionados em P&D voltados para terapias e vacinas derivadas de plasma. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas, avançando a linha de novas opções de tratamento e alavancando nosso mecanismo de P&D colaborativo aprimorado e recursos para criar uma linha robusto robusta e em diversas modalidades. Nossos colaboradores estão comprometidos em com melhorar a qualidade de vida dos pacientes e em trabalhar com nossos parceiros na área da saúde em aproximadamente 80 países e regiões. Para obter mais informações, acesse https://www.takeda.com.

Aviso Importante

Para fins deste aviso, "comunicado à imprensa" significa neste documento, qualquer apresentação oral, sessão de perguntas e respostas bem como qualquer material escrito ou oral discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") com relação a este comunicado. Este comunicado à imprensa (incluindo qualquer informação verbal, qualquer pergunta e resposta referente a ele) não se destina a, e não constitui, representa ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de qualquer oferta de compra, e caso contrário, adquirir, assinar, trocar, vender ou dispor de quaisquer títulos ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outros títulos estão sendo oferecidos ao público por meio deste comunicado à imprensa. Nenhuma oferta de títulos deverá ser feita nos EUA, exceto segundo o registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, ou uma isenção do mesmo. Este comunicado à imprensa está sendo concedido junto com qualquer informação adicional que possa ser fornecida ao destinatário), na condição de que seja para uso pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para a avaliação de qualquer investimento, aquisição, eliminação ou qualquer outra transação). Qualquer falha no cumprimento dessas restrições pode constituir uma violação das leis de títulos aplicáveis.

As empresas nas quais a Takeda detém direta e indiretamente investimentos são entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, "Takeda" é utilizada algumas vezes por conveniência, quando são feitas referências à Takeda e suas subsidiárias em geral. Do mesmo modo, os termos "nós", "nos" e "nosso" também são utilizados para se referir às subsidiárias em geral ou àqueles que trabalham para elas. Estas expressões também são utilizadas quando nenhum objetivo útil é atendido pela identificação da empresa em particular ou empresas.

Os nomes de produtos que aparecem neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas de propriedade da Takeda ou de seus respectivos proprietários.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa e todos os materiais distribuídos em relação a este comunicado podem conter declarações prospectivas, crenças ou opiniões sobre negócios futuros, posições futuras e resultados de operações da Takeda, incluindo estimativas, previsões, metas e planos da Takeda. Sem limitação, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "metas", "planos", "acredita", "espera", "continua", "tem como objetivo", "pretende", "garante", "fará", "pode", "deveria", "faria", "poderia", "prevê", "estima", "projeta" ou expressões semelhantes ou suas formas negativas. Essas declarações prospectivas são baseadas em suposições em muitos fatores importantes, incluindo os seguintes, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados expressados ou implícitos nas declarações prospectivas: as circunstâncias econômicas acerca dos negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos Estados Unidos; pressões e desenvolvimentos concorrentes; mudanças nas leis e regulamentações aplicáveis, incluindo reformas globais na assistência médica; desafios inerentes ao desenvolvimento de novos produtos, incluindo incerteza de sucesso clínico e decisões de autoridades reguladoras e seu cronograma; incerteza de sucesso comercial para produtos novos e existentes; dificuldades ou atrasos de fabricação; flutuações nas taxas de juros e câmbio; reivindicações ou preocupações relativas à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou produtos candidatos; o impacto de crises da saúde, como a nova pandemia do coronavírus, na Takeda e seus clientes e fornecedores, incluindo governos estrangeiros em países nos quais a Takeda opera, ou em outras partes de seus negócios; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com as empresas adquiridas; a capacidade de alienar ativos que não são essenciais para as operações da Takeda e o momento de tais alienações; até que ponto nossas medidas internas de conservação de energia e avanços futuros em energia renovável ou tecnologia de energia de baixo carbono nos permitirão reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa; e outros fatores identificados no Relatório Anual mais recente da Takeda no Formulário 20-F e outros relatórios da Takeda protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (Securities and Exchange Commission) dos EUA, disponível no site da Takeda em:https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou em www.sec.gov. A Takeda não se compromete a atualizar nenhuma das declarações prospectivas contidas neste relatório ou quaisquer outras declarações prospectivas que possa fazer, exceto conforme exigido por lei ou norma da bolsa de valores. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros e os resultados ou declarações da Takeda neste relatório podem não ser indicativos e não são uma estimativa, previsão, garantia ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

Informação Médica

Este comunicado à imprensa contém informações sobre produtos que podem não estar disponíveis em todos os países, ou podem estar disponíveis sob diferentes marcas registradas, para diferentes indicações, em diferentes dosagens ou em diferentes intensidades. Nada aqui contido deve ser considerado uma solicitação, promoção ou anúncio de quaisquer medicamentos prescritos, incluindo aqueles em desenvolvimento.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230208005794/pt/

Contato

Relações com Investidores Christopher O'Reilly [email protected] +81 (0) 3-3278-2543

Relações com a Mídia EUA e Internacional Megan Ostrower [email protected] +1 (772) 559-4924

Japão Jun Saito [email protected] +81 (0) 3-3278-2325

