Comunicado do Business Wire :O-RAN ALLIANCE

Junte-se a nós no Ecosystem Briefing da O-RAN ALLIANCE, em 28 de fevereiro de 2023 no MWC Barcelona.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230208006000/pt/

A O-RAN ALLIANCE planeja realizar seu próximo evento do setor na terça-feira, 28 de fevereiro de 2023, das 15h30 às 16h30 CETnoestande da Deutsche Telekom(Hall 3, Stand 3M31). O evento incluirá:

-- Uma atualização sobre o progresso da O-RAN e perspectivas futuras por Alex Jinsung Choi, Presidente do Conselho da O-RAN ALLIANCE e do SVP Group Technology na Deutsche Telekom Stefan Engel-Flechsig, da O-RAN ALLIANCE COO

-- Opiniões sobre áreas importantes que apoiam a adoção generalizada de open RAN, com os principais operadores da Ásia, Europa e Américas: Teste e integração de RAN aberto - por Chih-Lin I, cientista-chefe da China Mobile e copresidente do Comitê de Direção Técnica da O-RAN Segurança Open RAN - por Claire Chauvin, Diretora de Arquitetura e Padronização de Estratégia da Orange Software aberto para o RAN - por Rob Soni , vice-presidente de tecnologia RAN da AT&T Services

-- Painéis de discussão da indústria sobre desenvolvimento regional de open RAN, testes, implantações e segurança de open RAN, apresentando: Petr Ledl, vice-presidente do Laboratório de Testes e Integração de Rede, Deutsche Telekom Greg Manganello, vice-presidente sênior e vice-chefe da Unidade de Negócios de Sistemas Móveis 5G, Fujitsu Gerardo Giaretta, vice-presidente, Gestão de Produtos, Qualcomm Technologies Nicola Marziliano, vice-presidente de Vendas Internacionais de Telecomunicações, Wind River Ray Le Maistre, Diretor Editorial da Telecom TV como moderador

-- Painéis de discussão da indústria sobre maturidade do ecossistema O-RAN e eficiência energética, apresentando: Sidd Chenumolu, vice-presidente de Desenvolvimento de Tecnologia da DISH Wireless John Baker, vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios de ecossistemas, Mavenir Masafumi Masuda, gerente geral de Desenvolvimento de RAN, NTT DOCOMO Francisco Martin, chefe de OPEN RAN na Vodafone Group Services Ray Le Maistre, Diretor Editorial daTelecom TV como moderador

Siga nosso site para mais atualizações e assista à transmissão ao vivo do evento.

Participação da O-RAN ALLIANCE na sessão "Open RAN - The Debate" no MWC23

Alex Jinsung Choi, Presidente do Conselho da O-RAN ALLIANCE, aparecerá na sessão "Open RAN - The Debate", parte do circuito da conferência MWC Barcelona. Este evento está agendado para segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, das 16h15 às 17h00 CETno MWC Stage A, Hall 6. O painel de discussão se concentrará em oportunidades e desafios associados à desagregação de Redes de Acesso por Rádio e sua ampla adoção. Diferentes aspectos devem ser debatidos, como integração de sistemas, segurança, papéis e responsabilidades do setor, economia de CAPEX/OPEX ou sustentabilidade.

65 demonstrações de tecnologia e soluções O-RAN no MWC23 mostrando o progresso do ecossistema O-RAN

58 membros e participantes da O-RAN ALLIANCE planejam apresentar 65 demonstrações de sua tecnologia e soluções baseadas em O-RAN no MWC Barcelona ou na O-RAN Virtual Exhibition, e receber os visitantes para participar de seus estandes.

O-RAN ALLIANCE preparou um mapa interativo para facilitar a navegação nos estandes que exibem demonstrações de O-RAN na exposição MWC.

A O-RAN ALLIANCE orgulha-se de reconhecer abaixo as empresas e instituições listadas que apresentam o mais recente conjunto de demonstrações O-RAN.

Para obter detalhes sobre todas as demonstrações, leia nosso recente anúncio na web.

Demonstrações de RAN inteligentes

-0- *T Título da demonstraçãoEmpresas O-RAN ParticipantesLocal da demonstraçãoEconomia de energia habilitada por IA no Open RAN Capgemini, Intel Capgemini Engineering, Hall 2, Stand 2B90 Desbloqueando o poder da Inteligência de Localização no O-RAN Capgemini, VIAVI Solutions Capgemini Engineering, Hall 2, Stand 2B90 Rach Index Optimization (RSI) para melhorar o desempenho da experiência do usuário Capgemini, PiWorks Capgemini Engineering, Hall 2, Stand 2B90 Desenvolvimento e Teste de Protótipos O-RAN China Mobile Exposição Virtual O-RAN Solução 5G Privada Inteligente Baseada em RIC Near-RT China Mobile, H3C Exposição Virtual O-RAN Design Geral e Teste do xApp China Mobile, Purple Mountain Laboratories Exposição Virtual O-RAN CovMo? - Solução de Inteligência de Mobilidade e Geolocalização O-RAN Nativa da Nuvem Groundhog Taiwan Pavilion, Hall 5, Stand 5A61 Bouncer xApp, também chamado de RIC Benchmarking xApp HCL Technologies Exposição Virtual O-RAN HCL ANA cRIC/SMO: R1+ Framework e Interface O1 Southbound HCL Technologies HCL, Hall 2, Stand 2E19 ITRI 5G O-RAN AI-Driven Non-RT RIC Industrial Technology Research Institute Exposição Virtual O-RAN Implantação real de soluções de ponta a ponta baseadas em ORAN 5G com redes flexíveis e confiáveis Inventec Trend Micro & CTOne, Hotel Fira Congress, B1F Gerenciamento e orquestração de serviços O-RAN Juniper Networks Juniper Networks, Hall 2, Stand 2D12 Casos de uso de economia de energia Juniper RIC Juniper Networks Juniper Networks, Hall 2, Stand 2D12 Balanceamento de carga com detecção de carga antecipatória por previsão deep learning Lenovo Exposição Virtual O-RAN LITEON capacita sua era 5G privada LITE-ON TECHNOLOGY LITEON, Hall 5, Stand 5I20 Posicionamento interno e externo sobre rede privada O-RAN National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) Exposição Virtual O-RAN Otimização baseada em intenção orientada por IA para host neutro de open RAN Northeastern University, Institute for the Wireless Internet of Things (WIoT) Exposição Virtual O-RAN Monitoramento e controle de RAN por meio de o-RAN xApps Reply SpA Exposição Virtual O-RAN Alocação de Recursos Baseada em QoS controlada por Políticas xApp (QRA-xApp) da Rimedo Labs com o SD-RAN RIC da ONF Rimedo Labs, ONF Exposição Virtual O-RAN Gerenciamento vRAN O-Cloud para x/rApps University of Málaga Exposição Virtual O-RAN Apresentando o VMware Energy Savings rApp VMware VMware, Hall 3, Stand 3M11 Alocação dinâmica de recursos de fatia de RAN para garantia de SLA VMware, Intel VMware, Hall 3, Stand 3M11 Gerenciamento dinâmico de energia para obter economia de energia em sistemas Open RAN de vários fornecedores Vodafone, Intel, Keysight Technologies, Radisys, Wind River Vodafone, Hall 3 Stand 3E11 Casos de Uso de Controle de Admissão e Direção de Tráfego do RIC O-RAN Vodafone, Juniper Networks, Parallel Wireless Juniper Networks, Hall 2, Stand 2D12 *T

Demonstrações de open RAN

-0- *T Título da demonstraçãoEmpresas O-RAN ParticipantesLocal da demonstraçãoDemonstração da implementação da arquitetura O-RAN 5G WIN, Parallel Wireless RunEL NGMT, Hall 8.1, Stand 8.1B62.1 Orquestração O-RAN no O-Cloud Otimizado para ambientes híbridos Aarna Networks, Red Hat, VoerEir Red Hat, Hall 2, Stand 2F30 Parede de exibição RU aberta Analog Devices Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 Chamada de ponta a ponta com plataforma de unidade de rádio da Analog Devices e pilha Radisys DU, CU stack Analog Devices Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 Entregando redes mais sustentáveis Analog Devices Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 Projeto de referência All ASIC OpenRAN Massive MIMO Analog Devices Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 Plataforma de referência mmWave com integração de próxima geração, eficiência Analog Devices Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 Testes de conformidade de fronthaul O-RU com Analog Devices, Viavi Solutions e Rohde & Schwarz Analog Devices, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions Analog Devices, Hall 2, Stand 2B18 Solução de teste Open RAN Fronthaul Anritsu Anritsu, Hall 5, Stand 5D41 Rede 5G privada escalável baseada em braço com RUs Benetel Arm, Benetel, Red Hat Arm, Hall 2, Stand 2I60 Demo ArrayComm 5G O-RAN, grande aprimoramento de uplink por DU ArrayComm ArrayComm, Hall 5, Stand 5F21 Demonstração de gNB ponta a ponta para Muti-cells e grandes usuários de conectividade ArrayComm ArrayComm, Hall 5, Stand 5F21 Solução hiperconvergente de IA em 5G ArrayComm, NVIDIA ArrayComm, Hall 5, Stand 5F21 Introdução da solução de teste de carga e estresse da Artiza Networks DuoSIM-5G Artiza Networks Artiza Networks, Hall 7, Stand 7B12 Projeto de referência da unidade de rádio Azcom 5G O-RAN e Módulos IP Azcom Technology Azcom Technology, Hall 5, Stand 5J54 Orquestração e gerenciamento de elementos RAN usando SMO sobre interface O1 Capgemini Engineering, Aarna Networks Capgemini Engineering, Hall 2, Stand 2B90 A primeira indústria da Comba a suportar NB-IoT e LTE-M na unidade de rádio open RAN Comba Telecom Comba, Hall 2, Stand 2F35 Antenas integradas ativas-passivas para O-RAN CommScope CommScope, Hall 2, 2F40 Dimensionamento dinâmico de recursos projetado para obter economia de energia para sistemas Open RAN Deutsche Telekom, Keysight Technologies, Radisys Radisys, Hall 5, Stand 5B81 Keysight Technologies, Hall 5, Stand 5E12 A aplicação da segurança em um ambiente O-RAN Fortinet Fortinet, Hall 5, Stand 5C13 CU/DU virtual de alto desempenho habilitado por IA Fujitsu, NVIDIA Fujitsu, Hall 4, Stand 4E20 Provisionamento zero-touch (ZTP) de Small cells e CN para NPN 5G usando ORAN SMO e automação HFCL, Aarna Networks My5G, uma solução completa de 5G Privado HFR HFR, Hall 2, Stand 2B72 Intel N6000 um roteador de célula virtual acelerado e rádio mMIMO Intel Intel, Hall 3 , Stand 3E31 Conformidade de rádio e certificações de segurança do produto da solução O-RAN da LIONS LIONS Technology Exposição Virtual O-RAN Solução O-RAN de ponta a ponta MiTAC 5G MiTAC Computing Technology Exposição Virtual O-RAN RAN virtual 5G acelerada por GPU com NVIDIA Aerial SDK e OAI NVIDIA, OAI O-RAN Virtual Exhibition Picocom mostra demonstração de ponta a ponta de O-RAN 7.2 com O-DU com acelerador em linha ORANIC PC802 e O-Rus baseado em PC802 Picocom, Radisys Picocom, Hall 5, Stand 5I32 REIGN CORE - Demonstração E2E de rede privada 5G portátil Reign HTC, Hall 7, Stand 7A40 Estrutura de avaliação cibernética projetada para testes de segurança e resiliência de sistemas Open RAN Singapore University of Technology and Design (SUTD), Keysight Technologies, Quanta Cloud Technology Quanta Cloud Technology, Hall 5, Stand 5E21 Keysight Technologies, Hall 5, Booth 5E12 Solução Spirent O-RU Wrap-around, incluindo teleconferência de vídeo ao vivo com um dispositivo comercial real Spirent Communications Spirent, Hall 2, Meeting rooms 2.1C11Ex, 2.1C13Ex, 2.1C15Ex Solução de teste Spirent O-RAN O-DU Wrap-around Spirent Communications Spirent, Hall 2, Meeting rooms 2.1C11Ex, 2.1C13Ex, 2.1C15Ex Solução de teste de ponta a ponta O-RAN Spirent Communications Spirent, Hall 2, Meeting rooms 2.1C11Ex, 2.1C13Ex, 2.1C15Ex Validação de transporte fronthaul O-RAN Telefonica, Juniper Networks, Keysight Technologies Exposição Virtual O-RAN Testando a combinação O-DU/O-CU com o TMLite VIAVI Solutions, AMD Exposição Virtual O-RAN 5G NR O-RAN Massive MIMO 32T32R da Viettel Viettel High Technologies Viettel Group, Hall 4, Stand 4E30 Soluções 5G Macro gNodeB 8T8R da Viettel Viettel High Technologies Exposição Virtual O-RAN O-RAN IP/UDP da Viettel Viettel High Technologies Exposição Virtual O-RAN Construir O-Cloud de código aberto compatível com as especificações de interfaces O-RAN O2 Wind River Wind River, Hall 2, Stand 2F25 Solução 5G E2E O-RAN da WNC Wistron NeWeb Corp. Wistron NeWeb Corp., Hall 2, Stand 2A18MR Solução RAN 5G da Wiwynn para toda a rede Wiwynn Taiwan Pavilion, Hall 5, Stand 5A61 *T

Sobre a O-RAN ALLIANCE

A O-RAN ALLIANCE é uma comunidade mundial de mais de 300 operadoras móveis, fornecedores e instituições acadêmicas e de pesquisa que operam no setor de Rede de Acesso por Rádio (RAN). Como o RAN é uma parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN ALLIANCE é remodelar a indústria rumo a redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e totalmente interoperáveis. As novas especificações O-RAN permitem um ecossistema de fornecedores de RAN mais competitivo e vibrante com inovação mais rápida para melhorar a experiência do usuário. As redes móveis baseadas em O-RAN ao mesmo tempo melhoram a eficiência das implantações de RAN e as operações das operadoras móveis. Para conseguir isso, a O-RAN ALLIANCE publica novas especificações de RAN, lança software aberto para a RAN e apoia seus membros na integração e teste de suas implementações.

Para mais informações, visite www.o-ran.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230208006000/pt/

Contato

Contato O-RAN ALLIANCE PR

Zbynek Dalecky [email protected] O-RAN ALLIANCE e.V. Buschkauler Weg 27 53347 Alfter/Alemanha

