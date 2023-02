Comunicado do Business Wire :Disney Consumer Products, Games and Publishing

Embarque em uma aventura totalmente nova com o retorno triunfante do Mickey Mouse aos videogames - e, desta vez, ele não está sozinho! A Disney, em colaboração com a desenvolvedora Dlala Studios, revelou hoje que um jogo cooperativo local de aventura em plataforma 2D para até quatro jogadores, intitulado Disney Illusion Island, será lançado exclusivamente para Nintendo Switch? em 28 de julho de 2023.As reservas já estão disponíveis por US$ 39,99 na Nintendo eShop (versão digital) e nos comércios (versão física) a partir de hoje.

"Os fãs vão se deliciar com o próximo lançamento da excêntrica experiência de desenho animado oferecida pelo Disney Illusion Island", disse Luigi Priore, vice-presidente da Disney, Pixar e 20th Century Games. "Estamos entusiasmados em trabalhar com a Dlala Studios, expandindo o mundo do Mickey e seus amigos com um enredo novo e original, jogabilidade envolvente e um lindo estilo de arte desenhado à mão."

Ao lado de Mickey, Minnie, Pato Donald e Pateta, você vai empreender uma perigosa missão para explorar a colorida e misteriosa ilha de Monoth em uma escapada para recuperar três tomos mágicos - uns livros poderosos que protegem a ilha. Com os dubladores oficiais do quarteto da Disney e uma trilha sonora orquestral original, os jogadores podem mergulhar em uma aventura solo ou com até três amigos no modo cooperativo local para usar habilidades especiais em equipe, como "Rope Drop", "Leap Frog" e um abraço de coração capaz de salvar a ilha. Descubra biomas ricos e ambientes nunca antes vistos, conheça personagens interessantes e descubra muitos segredos ocultos!

Mas a jornada não será fácil e, com tantas intrigas, nem tudo é o que parece na "Ilha da Ilusão".

"É impossível expressar em palavras o quanto estamos empolgados com esta nova experiência envolvendo o Mickey Mouse, a Minnie Mouse, o Pato Donald e o Pateta", afirmou AJ Grand-Scrutton, desenvolvedor líder da Dlala Studios. "Foi uma grande honra trabalhar neste título e esperamos que os jogadores do Nintendo Switch e os fãs da Disney do mundo inteiro amem jogá-lo tanto quanto nós amamos criá-lo."

Disney Illusion Islandestará disponível por US$ 39,99 e será um título exclusivo do Nintendo Switch. Seu lançamento está marcado para 28 de julho de 2023.

Para mais informações sobre o Disney Illusion Island: https://games.disney.com/disney-illusion-island

Para assistir ao último trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Ll9zSkf4Cfw

Para obter recursos do Disney Illusion Island: https://drive.google.com/drive/folders/1sVurQkkRn_Tq94FDsbBipvWoP3-ssuhe?usp=sharing

Para mais atualizações sobre o Disney Illusion Island, siga a gente nas redes sociais:

-- Twitter.com/DisneyGames

-- Facebook.com/DisneyGames

Sobre a Dlala StudiosDlala Studios são os criadores de Battletoads (2020) e já trabalharam em títulos premiados como Sea of Thieves, The Escapists e Lost Words: Beyond The Page. O estúdio de Essex comemorou seu 10º aniversário em 2022 e atualmente está desenvolvendo o jogo Disney Illusion Island para o Nintendo Switch.

ASSESSORIA DE IMPRENSA Produtos de consumo, jogos e publicações da Disney Dashaun Gasque Gerente de Comunicação Social [email protected]

