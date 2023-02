Câmara dos Representantes dos EUA denuncia por unanimidade passagem de balão chinês

Os membros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos denunciaram por unanimidade nesta quinta-feira (9) o sobrevoo de um balão chinês, suspeito de estar equipado com tecnologia de espionagem, no território americano.

Um caça norte-americano derrubou o balão sobre a costa da Carolina do Sul no sábado, depois do dispositivo ter atravessado grande parte do país.

O balão sobrevoou áreas dos Estados Unidos onde estão armazenados mísseis nucleares em instalações subterrâneas e bases estratégicas de bombardeiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A resolução votada condena "o uso pelo Partido Comunista Chinês de um balão de vigilância de alta altitude sobre o território" americano, considerando-o "uma violação descarada da soberania dos Estados Unidos".

Após causar diversas disputas partidárias, o Congresso dos EUA se uniu contra Pequim.

Os republicanos estão sendo muito críticos com a resposta do país ao balão, acusando o governo do democrata Joe Biden de não tratar o assunto com a firmeza necessária.

Em resposta, a bancada do presidente explicou que agir antes representaria um risco para a população, já que a trajetória dos restos do aparelho não poderia ser controlada.

"A boa notícia é que [o caso] fortaleceu a oposição do povo americano ao regime comunista do presidente Xi" Jinping, disse o legislador e autor da resolução, Michael McCaul.

Pequim garante que o aparelho é um dirigível "civil utilizado para fins de pesquisa, principalmente meteorológica".

cjc/led/ad/ag/ms/ic

Tags