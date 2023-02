Ambientalistas processam executivos da Shell por 'deficiente' plano climático

A ONG ambientalista ClientEarth entrou na Justiça contra os principais executivos da gigante energética britânica Shell, nesta quinta-feira (9), denunciando sua gestão "deficiente" dos riscos ligados à mudança climática.

Na semana passada, a Shell divulgou os maiores lucros de sua história.

A ClientEarth entrou com uma ação no Tribunal Superior de Londres "contra o conselho de administração da Shell por não administrar os riscos materiais e previsíveis que a mudança climática representava para a empresa", anunciou a organização não governamental em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ONG, que atua na qualidade de acionista minoritária da petrolífera, considera que os 11 membros do conselho de administração falharam em suas obrigações legais, ao não adotarem uma estratégia de transição energética, em conformidade com o Acordo de Paris sobre o Clima.

Adotado por 196 países ao final da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2015 (COP21), o objetivo desse acordo internacional é limitar o aquecimento global a menos de 2ºC - de preferência, até 1,5ºC -, em relação aos níveis pré-industriais.

Segundo a ClientEarth, é a primeira vez que o conselho administrativo de uma empresa é denunciado por sua incapacidade de se preparar, corretamente, para a transição energética.

"A transição para uma economia de baixas emissões de carbono não é apenas inevitável, mas já está em andamento. No entanto, o conselho de administração persiste em uma estratégia (...) fundamentalmente deficiente", que ameaça "o sucesso futuro da Shell", disse Paul Benson, advogado dos demandantes.

O grupo refutou as acusações, considerando que a ação "não tem fundamento". Alega, nesse sentido, que sua estratégia climática "está alinhada com a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris" e foi aprovada por 80% de seus acionistas.

ode-acc/mb/tt

Tags