Zelensky pede à Europa aviões e armas pesadas 'o mais rápido possível'

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu à Europa aviões e armas pesadas "o mais rápido possível" para enfrentar a invasão russa, antes de uma reunião em Paris com o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, nesta quarta-feira (8).

Em declarações antes de um jantar para os três líderes no Palácio do Eliseu, Macron disse a Zelensky que a França está disposta a continuar com o envio de armas. De sua parte, Scholz garantiu que os aliados apoiarão a Ucrânia "o tempo que for necessário".

