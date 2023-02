Morre Miroslav Blazevic, técnico da Croácia na Copa de 1998

O técnico croata Miroslav Blazevic, que levou a seleção de seu país ao terceiro lugar da Copa do Mundo de 1998, morreu nesta quarta-feira, dois dias antes de completar 88 anos, anunciou a Federação Croata de Futebol (HNS).

"A família do futebol perdeu hoje o 'treinador de todos os treinadores'", apelido que Blazevic, tuitou a HNS.

O técnico faleceu depois de uma longa batalha contra um câncer diagnosticado em 2011.

Nascido na Bósnia em 10 de fevereiro de 1935, Blazevic levou a Croácia às semifinais do Mundial de 1998, o primeiro disputado pelo jovem país, que tinha se tornado independente apenas sete anos antes.

Derrotados pelos donos da casa por 2 a 1, os croatas, liderados pelo artilheiro Davor Suker, derrotaram a Holanda por 2 a 1 na disputa do terceiro lugar, igualando Portugal (1966) com a melhor campanha de uma seleção estreante em Copas do Mundo.

Depois de uma carreira como jogador na antiga Iugoslávia e na Suíça, Blazevic se tornou treinador e trabalhou em clubes na França, Grécia, China Irã, Eslovênia e Bósnia.

Além da Croácia, comandou as seleções de Suíça, Irã, Bósnia e a China sub-23.

ljv/rus/iga/cb

