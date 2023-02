Manchester United empata com Leeds (2-2) e perde chance de alcançar City na Premier League

Com gols no segundo tempo de Marcus Rashford e Jadon Sancho, o Manchester United evitou o pior e somou um ponto ao empatar em 2 a 2 em Old Trafford com o Leeds (16º), num jogo adiado da 8ª rodada da Premier League.

O ponto é insuficiente para os 'Red Devils' alcançarem o City (2º) na classificação da Premier League (45 contra 43 pontos). O líder Arsenal soma 50 pontos.

O Leeds chegou a abrir 2 a 0 depois dos gols do italiano Wilfried Gnonto (1) e do francês Raphaël Varane contra (48), mas os dois astros da seleção inglesa vieram em socorro da sua equipe e salvaram um ponto com gols nos minutos 62 e 70.

As coisas não deram muito certo nesta quarta-feira para a equipe comandada pelo técnico holandês Erik ten Hag, que sentiu a ausência do brasileiro Casemiro, que cumpriu suspensão após ter sido expulso no fim de semana.

Ainda não havia terminado o primeiro minuto de jogo quando Bruno Fernandes perdeu uma bola no meio-campo, o Leeds armou um contra-ataque e Gnonto superou David de Gea com um chute colocado de pé direito (1).

Minutos depois, o goleiro espanhol evitou que sua equipe sofresse o segundo gol, com uma excelente defesa em uma cabeçada do belga Pascal Struijk (11).

O United dominava o jogo, mas quase não criava perigo no primeiro tempo, a não ser em um chute do argentino Alejandro Garnacho que um zagueiro tirou de cabeça já com o goleiro batido (27).

A segunda etapa começou como a primeira, com mais um gol do Leeds, neste caso marcado por Raphaël Varane (48) na própria meta ao tentar desviar um cruzamento.

A dinâmica da partida mudou a partir dos 60 minutos. Rashford desviou de cabeça para fazer 2 a 1 (62) e a sorte sorriu para os donos da casa quando um belo tiro livre do americano Brenden Aaronson foi salvo pela trave (65).

E os 'Red Devils' empataram cinco minutos depois, com uma grande jogada de Luke Shaw pela ponta esquerda que Jadon Sancho concluiu com um disparo de pé direito (70).

--- Jogo adiado da 8ª rodada do campeonato inglês e classificação:

Manchester United 2 Rashford (62), Sancho (70)

Leeds 2 Gnonto (1), Varane (48 contra)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 50 20 16 2 2 45 17 28

2. Manchester City 45 21 14 3 4 53 21 32

3. Manchester United 43 22 13 4 5 36 28 8

4. Newcastle 40 21 10 10 1 34 12 22

5. Tottenham 39 22 12 3 7 41 31 10

6. Brighton 34 20 10 4 6 38 27 11

7. Brentford 33 21 8 9 4 35 28 7

8. Fulham 32 22 9 5 8 32 30 2

9. Chelsea 30 21 8 6 7 22 21 1

10. Liverpool 29 20 8 5 7 34 28 6

11. Aston Villa 28 21 8 4 9 25 31 -6

12. Crystal Palace 24 21 6 6 9 19 29 -10

13. Nottingham 24 21 6 6 9 17 35 -18

14. Leicester 21 21 6 3 12 32 37 -5

15. Wolverhampton 20 21 5 5 11 15 30 -15

16. Leeds 19 21 4 7 10 28 36 -8

17. West Ham 19 21 5 4 12 18 26 -8

18. Everton 18 21 4 6 11 16 28 -12

19. AFC Bournemouth 17 21 4 5 12 19 43 -24

20. Southampton 15 21 4 3 14 17 38 -21

