Justiça da UE rejeita pedido de torcedores do Barcelona sobre transferência de Messi ao PSG

A Justiça da União Europeia rejeitou nesta quarta-feira (8) o pedido de uma associação de torcedores franceses do Barcelona contra a validade da transferência do argentino Lionel Messi ao Paris Saint-Germain, em 2021, por um suposto auxílio ilegal do Estado ao clube francês.

O Tribunal da UE apoiou a decisão da Comissão, que em setembro de 2021 havia decidido não abrir nenhuma investigação a respeito da solicitação dos torcedores.

O recurso sobre esta deliberação foi indeferido, uma vez que "os demandantes não demonstraram como o suposto auxílio do Estado concedido ao PSG poderia ter um impacto concreto na sua situação", justificou o tribunal em comunicado.

O tribunal ainda concluiu que nem a associação 'Penya Barça Lyon', nem o torcedor anônimo apresentado com as iniciais 'W.A.', em desacordo com a transferência, têm qualquer ligação com a diretoria do time catalão.

O centro da disputa é a transferência de Messi do Barcelona ao PSG, que pertence a um fundo de investimentos do Catar, com base em uma aplicação considerada "heterogênea" em relação às regras do 'fair-play' financeiro da UEFA.

Os torcedores, representados pelo advogado Juan Blanco, alegam que o clube parisiense não poderia ter realizado a transferência em agosto de 2021 sem o que consideram "auxílio de Estado", pelo fato de a DNCG, órgão de controle financeiro do futebol francês, não sancionar as supostas violações do PSG ao 'fair-play' financeiro.

"O próprio Barcelona não denunciou (...) As inconsistências que os torcedores reclamam não indicam qualquer auxílio do Estado", concluiu o representante do serviço jurídico da Comissão Europeia.

