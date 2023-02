Jornalista e ativista da minoria polonesa é condenado a oito anos de prisão na Belarus

O jornalista bielorrusso Andrzej Poczobut, figura da minoria polonesa nesta ex-república soviética, foi condenado nesta quarta-feira (08) a oito anos de prisão por "incitação ao ódio", informou a Justiça de Belarus.

Correspondente na Belarus para o jornal polonês Gazeta Wyborcza e ativista dos direitos da minoria polonesa, Poczobut, 49, foi declarado "culpado por fazer apelos públicos para ataques contra a segurança nacional" e de "incitação ao ódio", especificou o Supremo Tribunal do país em um comunicado.

O julgamento do jornalista foi feito no tribunal regional de Grodno (oeste), onde vive uma importante comunidade de origem polonesa. Poczobut foi condenado "a oito anos de prisão em regime severo", de acordo com a mesma fonte.

A Polônia condenou imediatamente o veredito como "injusto" e disse ter sido emitido por um "país autoritário". O país afirma que o jornalista é perseguido por ter pedido sanções internacionais contra Belarus.

A líder da oposição bielorrussa em exílio, Svetlana Tikhanovskaya, qualificou este veredito como "vingança pessoal" do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko contra Poczobut, preso desde março de 2021.

"Devemos fazer tudo o que pudermos para libertá-lo, junto com todos os outros reféns políticos", disse Tikhanovskaya no Twitter.

