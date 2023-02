GB enviará tanques Challenger 2 à Ucrânia em março (premiê)

Os tanques britânicos Challenger prometidos por Londres a Kiev estarão operacionais "no mês que vem" na Ucrânia, afirmou o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (8).

"As equipes ucranianas que chegaram na semana passada (para treinar no Reino Unido) usarão no mês que vem os tanques Challenger 2 para defender a soberania territorial da Ucrânia", declarou Sunak ao lado do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmando o calendário antecipado em janeiro, quando o governo britânico mencionou uma possível entrega no fim de março.

