Comunicado do Business Wire :Mary Kay

Gestores e profissionais de conservação dos oceanos, especialistas mundiais e funcionários de alto nível estão se reunindo para o Quinto Congresso Internacional de Áreas Marinhas Protegidas (IMPAC5) de 3 a 9 de fevereiro em Vancouver, Canadá, para defender o oceano.

IMPAC5 é conhecido como a conferência preeminente para a troca de conhecimento dentro da comunidade mundial de gestores de conservação marinha, profissionais e tomadores de decisão. Oferece a oportunidade de destacar a ciência mais recente, compartilhar experiências e boas práticas para reforçar a conservação da biodiversidade marinha, além de proteger o patrimônio natural e cultural do oceano.

Um simpósio no IMPAC5 intitulado "Inovações na Melhoria das Áreas Marinhas Protegidas (MPAs)" ofereceu uma prévia exclusiva de uma nova plataforma online para o planejamento e gestão de MPAs. A plataforma de aprendizagem orienta os planejadores e profissionais de MPAs mediante abordagens práticas para encarar os principais desafios que enfrentam. Este simpósio reuniu vozes de todos os lados da conservação marinha, enfatizando a importância de compartilhar o conhecimento para melhorar a gestão dos oceanos entre as partes interessadas em todos os níveis.

Com menos de 3% do oceano efetivamente protegido, há uma necessidade urgente de intensificar nossos esforços a nível mundial para aumentar as áreas marinhas sob proteção. Devemos também melhorar a eficácia das áreas marinhas protegidas na obtenção de suas metas de conservação e sustentabilidade. O Marco Global Biodiversidade recentemente adotado inclui objetivos-chave para proteger 30% das áreas marinhas e terrestres do planeta bem como restaurar terras e paisagens marinhas degradadas até 2030.

A Dra. Lizzie McLeod, Líder Global em Recifes da The Nature Conservancy, observou: "Aproveitar as lições aprendidas e as melhores práticas internacionais para alcançar estas metas ambiciosas na gestão dos oceanos é uma prioridade de conservação, incluindo a cocriação de soluções com parcerias importantes."

Ao aproveitar a inovação científica, novas tecnologias e as melhores práticas internacionais, os gestores marinhos estão mais aptos a encarar as principais ameaças enfrentadas pelos ecossistemas marinhos em todo o mundo. "As MPAs são essenciais à saúde dos oceanos e ao desenvolvimento sustentável. Mas nem sempre são eficazes sem itens de suporte. São necessárias ferramentas de apoio à decisão que permitam uma melhor concepção e gestão de MPAs, compartilhamento de conhecimento e cooperação para dar às partes interessadas marinhas o suporte necessário, a fim de proteger melhor os oceanos", disse Ole Vestergaard, Oficial do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP).

"A Mary Kay sente o prazer de apoiar a TNC, em cooperação com o UNEP e outros especialistas de todo o mundo, em um esforço para proteger os bens mais preciosos do mundo: os oceanos", disse Deborah Gibbins, Diretora de Operações da Mary Kay. "Estas organizações estão na linha de frente da luta para preservar nossas hidrovias e esperamos que, com o apoio financeiro da Mary Kay, tenham as ferramentas e os recursos necessários para garantir que nossos oceanos sejam saudáveis para as futuras gerações."

