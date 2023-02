Comunicado do Business Wire :Emergent Cold Latin America

A Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm ou a Empresa), a prestadora de serviços de armazenagem a frio e logística que mais cresce na América Latina, anuncia hoje a aquisição da Qualianz, uma plataforma líder de armazenagem e logística com operações na Cidade do México, Estado do México, Monterrey, Querétaro e Tijuana.

Cofundada em 2017 por Mario Coronado e Alejandro Gonzalez, a Qualianz cresceu rapidamente por meio de aquisições estratégicas, recursos sofisticados de integração e crescimento orgânico. Atualmente opera uma rede nacional de 33 modernas instalações de frio e seco nos principais mercados logísticos, rotas comerciais e centros populacionais, compreendendo mais de 194.000 posições de paletes (102.000 frias e 92.000 secas), 60 milhões de pés cúbicos totais de capacidade e 800 funcionários. A Qualianz possui uma base de clientes diversificada nos segmentos de congelados, refrigerados e secos, impulsionada por sua qualidade superior de serviço, ampla oferta e soluções de tecnologia avançada. A equipe de gestão da Qualianz, que possui ampla experiência nos setores de alimentos, logística e finanças, ingressará na Emergent Cold LatAm e liderará suas operações e atividades de investimento no México.

Esta transação representa o segundo investimento da Emergent Cold LatAm no México. Em setembro de 2022, a Companhia adquiriu os Frigoríficos Bajo Cero, localizados na região de Bajío com três instalações e 37.000 posições de paletes.

"Adicionar a Qualianz à nossa crescente rede é um grande passo em nossa visão de nos tornarmos o parceiro logístico de temperatura controlada mais dinâmico da América Latina", disse Neal Rider, CEO da Emergent Cold LatAm. "Mario, Alejandro e toda a equipe de gestão da Qualianz construíram uma empresa fantástica, conhecida em todo o setor por sua inovação, excelência operacional e serviço superior. Estou muito animado com as oportunidades que esta transação criará para nossos clientes combinados e para o mercado de logística de alimentos".

Sobre Emergent Cold LatAm:

A Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) está construindo a rede de cadeia de frio da mais alta qualidade para fornecer soluções logísticas de ponta a ponta com controle de temperatura para seus clientes em toda a América Latina. A empresa foi fundada para atender à necessidade do mercado por soluções modernas de cadeia de frio e para atender à crescente demanda de clientes nacionais e globais. A Emergent Cold LatAm opera atualmente 60 instalações de armazenamento a frio, mais de 500 caminhões e cinco instalações em construção para completar um total de 10 países na América Latina.

Rafael Rocha - [email protected] - +507 6747-8153 Vice-presidente comercial

