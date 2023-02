Biden acusa grandes redes sociais de explorar crianças 'com fins lucrativos'

O presidente Joe Biden pediu nesta terça-feira (7) aos legisladores dos Estados Unidos que restrinjam a forma como as redes sociais atraem crianças e coletam seus dados, acusando essas empresas de realizar experimentos "com fins lucrativos" com jovens.

"Devemos responsabilizar as empresas de redes sociais pelo experimento com fins lucrativos que estão realizando em nossos filhos", afirmou Biden durante seu discurso do Estado da União ao Congresso.

