Troca de acusações na ONU sobre armas químicas na Síria

Membros do Conselho de Segurança da ONU exigiram da Síria, nesta terça-feira (7), "garantias" de que o país não faz uso de armas químicas, após a divulgação de um relatório que acusa o governo sírio de ter realizado um ataque com cloro em 2018, o que Damasco e Moscou negam.

No fim de janeiro, a Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) acusou autoridades sírias de terem lançado um ataque com cloro no qual 43 pessoas morreram em 2018.

"Existem motivos razoáveis para acreditar" que pelo menos um helicóptero da força aérea síria lançou dois barris de gás tóxico na cidade de Douma, perto de Damasco, durante a guerra civil, conclui o relatório dos investigadores da Opaq, apresentado hoje no Conselho de Segurança.

"Este relatório é uma etapa importante e necessária para estabelecer a verdade sobre o ataque horrível contra Douma em 2018", assinalaram em declaração conjunta oito membros do Conselho de Segurança (Albânia, Equador, França, Japão, Malta, Suíça, Estados Unidos e Estados Unidos), após a reunião.

Diante da "falta de garantias" de Damasco quanto à destruição de seus arsenais de armas químicas, esses países acusam a Síria de "violar seus compromissos" adquiridos com a Convenção Internacional para a Proibição das Armas Químicas, o que constitui uma "ameaça à segurança internacional".

"Não desistiremos até que tenhamos a garantia da Opaq de que a Síria tomou as medidas necessárias para excluir completamente a possibilidade do uso de armas químicas em qualquer lugar, a qualquer momento, sob quaisquer circunstâncias", afirmaram os membros.

A embaixadora britânica Barbara Woodward afirmou que o regime de Bashar al-Assad "trabalha ativamente na reconstrução do seu arsenal químico desde, pelo menos, 2018".

A Síria refutou as conclusões da Opaq, enquanto sua aliada Rússia questionou diretamente a integridade da organização. Damasco e Moscou afirmam que o ataque de Douma foi uma montagem feita por socorristas, o que a Opaq nega.

