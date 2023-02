PSG e Olympique de Marselha fazem clássico nas oitavas da Copa da França

O Olympique de Marselha tem nesta quarta-feira (8) mais uma oportunidade de acabar com a maldição nos clássicos ao enfrentar o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Copa da França, no principal duelo desta fase do torneio.

Na história recente, o domínio do PSG é implacável, com apenas uma vitória do Olympique nos últimos 26 jogos entre os dois gigantes do futebol francês.

Um domínio que se estende à Copa da França, torneio do qual os parisienses eliminaram seu rival em dez das 11 vezes que se enfrentaram desde a primeira eliminatória entre ambos, em 1975.

Antes do último fim de semana, o Olympique vinha em uma sequência muito positiva, com nove vitórias nos últimos dez jogos do Campeonato Francês, enquanto o PSG tinha somado apenas sete pontos dos 15 possíveis em 2023, o que fez o time de Marselha encostar na liderança da tabela e a sonhar com a luta pelo título, que não vem desde 2010.

A seca na Copa da França é ainda maior, de mais de três décadas (1989).

A derrota no último domingo no Velodrome para o Nice (3 a 1) pode ter caído como um balde de água fria, mas os torcedores de Marselha voltarão a lotar o estádio nesta quarta.

Por outro lado, o PSG parece recuperado com duas vitórias consecutivas na Ligue 1, principalmente visando o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa no dia 14 de fevereiro, contra o Bayern de Munique, no Parque dos Príncipes.

Mas esse pode ser precisamente o principal problema da equipe parisiense: que a obsessão pela Champions o faça se descuidar na Copa.

O time continua sem poder contar com Kylian Mbappé, lesionado na coxa, mas terá o retorno de Neymar, que voltou aos treinamentos na segunda-feira.

O Olympique espera que a ausência de Mbappé seja suficiente para mudar a tendência dos últimos anos. A última vitória dos marselheses em um clássico foi em setembro de 2020, por 1 a 0, em um Parque dos Príncipes vazio pela pandemia. Já a última vitória no Velodrome aconteceu em 2011 (3-0).

Além do clássico, serão jogadas outras quatro eliminatórias entre equipes da Ligue 1: Lyon-Lille, Toulouse-Reims e Angers-Nantes na quarta-feira, e Lorient-Lens na quinta-feira.

O duelo entre Paris FC e Annecy vai garantir a presença nas quartas de final de pelo menos uma equipe da segunda divisão, enquanto o Rodez buscará a classificação contra o Auxerre.

A surpresa do torneio, o Vierzon, da quarta divisão, tentará manter vivo o sonho contra o Grenoble (2ª divisão).

-- Programação das oitavas de final da Copa da França:

. Quarta-feira, 8 de fevereiro:

(14h15) Lyon (D1) - Lille (D1)

Toulouse (D1) - Reims (D1)

Vierzon (D4) - Grenoble (D2)

Auxerre (D1) - Rodez (D2)

Paris FC (D2) - Annecy (D2)

Angers (D1) - Nantes (D1)

(17h00) Olympique de Marselha (D1) - PSG (D1)

. Quinta-feira, 9 de fevereiro:

(17h00) Lorient (D1) - Lens (D1)

