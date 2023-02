ONU aponta dificuldades em levar ajuda à Síria após terremoto

Um importante ponto de passagem para levar ajuda da Turquia para a Síria foi afetado pelo terremoto que abalou os dois países e dificultou as operações, disse a ONU nesta terça-feira (7).

"A própria operação transfronteiriça foi afetada", disse o porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) da ONU, Jens Laerke, em entrevista coletiva em Genebra.

As organizações humanitárias estão tentando levar ajuda à população síria, especialmente à área rebelde de Idlib, no noroeste do país. A Síria vive uma guerra civil desde 2011.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quase toda a ajuda humanitária que chega ao noroeste vem da Turquia através de Bab al-Hawa, a única passagem de fronteira, garantida por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU.

"Usaremos todos os meios possíveis para alcançar as pessoas e isso inclui operações transfronteiriças e operações nas linhas de frente de dentro da Síria", disse Laerke.

As equipes de resgate na Turquia e no norte da Síria lutam contra o tempo e o frio nesta terça-feira para procurar entre os escombros os sobreviventes do terremoto violento de segunda-feira, cujo saldo já ultrapassou 5.000 mortes.

apo/pc/mb/aa

Tags