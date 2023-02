Ofensiva no leste da Ucrânia avança 'com sucesso', diz ministro russo

A ofensiva russa no leste da Ucrânia está avançando "com sucesso" - anunciou o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, nesta terça-feira (7), advertindo que um aumento na ajuda ocidental a Kiev torna a escalada do conflito "imprevisível".

Perto do primeiro ano do início da invasão, a Ucrânia teme uma grande ofensiva russa contra seu território e pede a seus aliados ocidentais que multipliquem e acelerem a ajuda militar.

"Atualmente, os combates avançam com sucesso nas áreas" de Bakhmut e de Vuhledar, disse Shoigu em um comunicado divulgado após uma reunião com autoridades do Exército e de seu ministério.

Ele também citou as recentes conquistas de sete cidades, incluindo Soledar, um município vizinho de Bakhmut que as forças ucranianas cederam em janeiro.

O ministro também alertou o Ocidente de que um aumento na ajuda militar à Ucrânia pode "levar a um nível imprevisível de escalada" do conflito.

Americanos e europeus decidiram enviar tanques para o Exército ucraniano para que consiga enfrentar a ofensiva russa, ou lançar sua própria.

Os Estados Unidos também prometeram armas com alcance de até 150 quilômetros, reivindicadas por Kiev para atacar depósitos de munição russos e suas linhas de abastecimento.

Na noite de sábado (4), o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reconheceu que a situação estava "se complicando" em todo o "front", particularmente em Bakhmut, cidade que jurou manter "enquanto for possível".

Apoiado pelo grupo paramilitar Wagner, o Exército russo tenta desde o verão tomar conta desta cidade, em grande parte destruída e onde ambos os lados acumulam muitas baixas.

Desde janeiro, o Exército russo tem tido sucesso no terreno e espera sitiar Bakhmut, ou forçar a retirada das tropas ucranianas.

Tomar esta cidade abriria caminho para uma ofensiva em Kramatorsk, a principal cidade controlada por Kiev na bacia de mineração do Donbass.

Moscou também partiu para a ofensiva nas últimas semanas em Vugledar, um cruzamento ferroviário que liga o sul e o leste da Ucrânia.

