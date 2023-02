Montpellier demite técnico Romain Pitau pelos maus resultados

Apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento do Campeonato Francês, o Montpellier demitiu o técnico Romain Pitau, contratado há menos de quatro meses, anunciou o clube nesta terça-feira.

Em comunicado, o Montpellier anunciou que Pitau e seus auxiliares Pascal Baills e Frederic Mendy foram "provisoriamente suspensos" de seus cargos, para cumprir as normas trabalhistas da França, mas na prática isso significa em quase 100% dos casos que não voltarão a treinar.

Pitau, de 45 anos e campeão da segunda divisão com o Montpellier em 2012, assumiu a equipe em outubro do ano passado no lugar de Olivier Dall'Oglio, mas desde então ganhou apenas dois dos 11 jogos disputados, com sete derrotas e dois empates.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, o time foi eliminado da Copa da França por um adversário da segunda divisão (Pau).

Espera-se que o Montpellier anuncie o nome do novo treinador nesta quarta-feira (8).

jmc-stt/as/mcd/cb

Tags