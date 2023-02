Ministro alemão da Defesa faz visita surpresa a Kiev

O ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, cujo país anunciou que o envio de tanques Leopard 2, em breve, para a Ucrânia, desembarcou em Kiev nesta terça-feira (7) para uma visita surpresa.

"O 'primeiro' Leopard 2 chegou a Kiev", disse o ministro ucraniano da Defesa, Oleksii Reznikov, no Twitter, postando uma foto sua ao lado de Pistorius, com uma miniatura do blindado alemão.

Um porta-voz do ministro ucraniano confirmou à AFP que a foto foi tirada nesta terça, em Kiev.

A Ucrânia receberá "pelo menos 100 tanques Leopard 1 A5 (...) nos próximos meses", anunciaram os ministros da Defesa da Alemanha, Holanda e Dinamarca em um comunicado conjunto nesta terça-feira.

Esses Leopard 1, mais antigos que os Leopard 2, vêm de estoques industriais e serão reformados.

A visita de Pistorius à capital ucraniana é a primeira desde que assumiu o ministério no mês passado.

A Ucrânia pede aos países ocidentais que acelerem a entrega dos tanques pesados que lhe foram prometidos.

Kiev afirma que receberá entre 120 e 140 tanques pesados de seus parceiros ocidentais, incluindo os Leopard 2 de fabricação alemã, assim como unidades do britânico Challenger 2 e do americano Abrams.

O cronograma de entrega não está totalmente claro, porém, e a Ucrânia manifestou sua preocupação com a possibilidade de não receber os tanques a tempo de repelir uma potencial nova ofensiva russa.

