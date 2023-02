Lavrov promete ajuda aos países do Sahel e do Golfo da Guiné contra jihadistas

O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, prometeu, nesta terça-feira (7), fornecer ajuda aos países do Sahel e do Golfo da Guiné em sua luta contra os jihadistas.

"A luta contra o terrorismo é, evidentemente, atual nos outros países da região", disse Lavrov no Mali, onde desembarcou na manhã desta terça.

"Iremos oferecer nossa ajuda para superar estas dificuldades. Isso inclui Guiné, Burkina Faso e Chade e, em geral, a região do Sahel, incluindo os países do Golfo da Guiné", declarou.

Lavrov deve ficar menos de 24 horas no Mali, país assolado pela violência jihadista e em profunda crise política e econômica.

Essa viagem é resultado de uma aproximação promovida desde 2021 pelos coronéis do Mali, ano em que romperam sua aliança militar com a França.

O chanceler russo prometeu continuar apoiando o Mali militarmente, com o envio de armas e de centenas de homens, descritos por diferentes fontes como instrutores do Exército russo, ou mercenários de um grupo de segurança privada.

O chefe da diplomacia russa também prometeu mais compromisso no continente, o qual, segundo ele, recebe "abordagens neocoloniais" por parte de países ocidentais.

"Vamos dar o nosso apoio para resolver os problemas do continente africano. Partimos sempre do princípio de que os problemas africanos devem ser resolvidos com soluções africanas", completou Lavrov.

