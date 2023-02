Homem ateia fogo ao próprio corpo em frente ao consulado do Marrocos em Madri

Um homem ficou gravemente ferido após atear fogo ao próprio corpo nesta terça-feira (7), em frente ao consulado do Marrocos em Madri, disseram fontes policiais e diplomáticas à AFP, sem identificar, até o momento, sua motivação.

O homem foi transferido para o Hospital de La Paz, em Madri, onde um porta-voz da unidade de emergência afirmou que ele foi "gravemente ferido por queimaduras".

Uma fonte do consulado marroquino confirmou que o homem é "marroquino, de cerca de 40 anos, e que está registrado no consulado", disse.

O funcionário da embaixada contou que o homem não chegou a entrar no edifício, mas relatou que "pessoas que estavam dentro do consulado e outras do lado de fora prestaram atendimento rapidamente até a chegada da ambulância", disse, garantindo desconhecer os motivos que levaram o homem a se incendiar.

"A chama partiu da cabeça", disse uma testemunha ocular à televisão pública espanhola, sugerindo que ele teria derramado gasolina em si mesmo, por conta da potência do fogo.

Não está prevista a abertura de qualquer investigação sobre o ocorrido, segundo a fonte, por se tratar de uma automutilação, embora a polícia vá tentar entrar em contato com seus familiares.

