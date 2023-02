Condenado à morte por assassinato quádruplo é executado nos EUA

O estado do Missouri, no centro dos Estados Unidos, executou nesta terça-feira (7) um homem condenado à morte por um quádruplo assassinato em 2004. Ele se dizia inocente.

Leonard Taylor, um afro-americano de 58 anos, foi declarado morto às 18h16 do horário local (21h16 de Brasília) no centro penitenciário de Bonne Terre, cerca de 100 km ao sul da cidade de St. Louis.

Taylor foi condenado à morte em 2008 pelos assassinatos da namorada Angela Rowe e dos três filhos dela, de 10, 6 e 5 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os quatro foram encontrados mortos em casa, cada um com um tiro na cabeça, em 3 de dezembro de 2004. Segundo os legistas, estavam mortos há dias.

Taylor sempre afirmou que Rowe e os filhos estavam vivos em 26 de novembro, quando saiu de sua casa, localizada em Jennings, no Missouri, para pegar um voo para a Califórnia, na costa oeste do país.

Durante o julgamento, os procuradores garantiram que Taylor confessou os assassinatos ao irmão e se livrou de uma arma antes de prestar depoimento.

Os jurados declararam Taylor culpado. Desde então, apresentou diversos recursos para ser absolvido, todos sem sucesso. Na segunda-feira, o governador do Missouri, Mike Parson, rejeitou o pedido de clemência do detento.

"A evidência mostra que Taylor cometeu essas atrocidades, um júri o declarou culpado e todos os tribunais confirmaram a sentença", argumentou o governador republicano em um comunicado.

A The Innocence Project, uma ONG que luta contra os erros judiciais e defende Taylor, afirmava, no entanto, que o depoimento do irmão foi obtido sob coação e que ele posteriormente se retratou.

Os advogados de Taylor apresentaram recentemente um testemunho de sua filha, que garante que o pai estava com ela na Califórnia no momento dos crimes. Eles não conseguiram reabrir o caso.

Nesta terça-feira, os advogados apresentaram uma apelação final na Suprema Corte dos Estados Unidos, mas sem sucesso.

Taylor se tornou o quinto condenado à morte a ser executado desde 1º de janeiro nos Estados Unidos.

chp/tjj/st/ad/ll/am/mvv

Tags