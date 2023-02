Comunicado do Business Wire :NETSCOUT SYSTEMS, INC.

NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), um provedor com liderança em soluções de gerenciamento de desempenho, ataques cibernéticos e de proteção contra DDoS, anunciou hoje que ampliou sua posição de liderança na proteção contra DDoS com a expansão de seus centros de depuração de mitigação de ataques cibernéticos Arbor Cloud para 15 unidades no mundo inteiro, com uma capacidade dedicada de 15 terabits por segundo (Tbps). Além disso, a NETSCOUT adicionou uma nova presença em Dubai, que permite às empresas regionais e ISPs (provedores de serviços de Internet) mitigar os ataques DDoS de maneira mais rápida e eficaz com a redução de latência.

Parte da solução Adaptive DDoS Defense da NETSCOUT, o Arbor Cloud oferece um serviço de mitigação de ataques DDoS gerenciado e com base em nuvem, automatizado ou sob demanda que proporciona proteção abrangente contra ataques DDoS multivetoriais, modernos e complexos. Trabalhando em conjunto com o Arbor Edge Defense (AED), uma solução no local, "sempre ativa" e sem estado, instalada em linha na rede do cliente, o Arbor Cloud oferece um "backstop" (mecanismo de apoio) de alta disponibilidade para a capacidade de mitigação de ataques DDoS em tempo real do AED. Com a "sinalização da nuvem" para o Arbor Cloud, o AED pode obter automaticamente a capacidade adicional necessária para mitigar ataques de qualquer tamanho na infraestrutura do cliente - especialmente aqueles que excedem a capacidade de seu circuito de Internet. O Arbor Cloud também oferece uma solução sempre ativa e com base em nuvem para clientes que não implantaram o AED em suas instalações.

O Arbor Cloud é respaldado pela visibilidade e detecção de ameaças oferecidas pelo Arbor Sightline, que trabalha com o Sistema de Mitigação de Ameaças (TMS) da Arbor para eliminar cirurgicamente o tráfego de ataques DDoS. Tanto o Arbor Cloud quanto o AED utilizam a visibilidade global e a inteligência contra ameaças DDoS oferecidas pela ASERT e ATLAS® Intelligence Feed (AIF) da NETSCOUT, habilitando-os a interromper automaticamente as ameaças DDoS mais recentes.

"Com 15 Tbps de capacidade dedicada, o Arbor Cloud oferece um serviço exclusivo e diferente de muitos provedores de conteúdo que reivindicam maior capacidade geral, mas oferecem proteção limitada contra ataques DDoS multivetoriais", disse Michael Szabados, diretor de operações, NETSCOUT. "Além disso, o Arbor Cloud conta com o apoio da ASERT, uma equipe de especialistas em mitigação de ataques DDoS com liderança no setor. Quando sua equipe de SecOps enfrenta um ataque, você deseja que a ASERT esteja de prontidão para ajudá-lo a mitigar a situação para que não impacte negativamente em seu negócio."

A ASERT é uma equipe de pesquisa e análise de segurança de classe mundial, composta por especialistas de origens diferentes, incluindo inteligência militar, aplicação da lei, engenharia de software, inteligência de ameaças cibernéticas, engenharia reversa de malware e ciência de dados. A ASERT rastreia os ataques e campanhas de extorsão DDoS em quase todos os países e monitora esses ataques provenientes de botnets, serviços inicializadores/estressadores e várias ferramentas de ataque, quase em tempo real. A ASERT rotineiramente colabora com colegas e muitas das Equipes de Resposta a Emergências Informáticas (CERTs, Computer Emergency Response Teams) do mundo inteiro para combater coletivamente ataques e ameaças DDoS.

O Arbor Cloud oferece um serviço de monitoramento de fluxo para a detecção rápida de ataques DDoS, que agora criptografa os registros de fluxo transmitidos ao Arbor Cloud. Além disso, o Arbor Cloud atualizou seu portal da Web com a autenticação de login único. Clique aqui para saber mais sobre o Arbor Cloud.

Sobre a NETSCOUT

A NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) protege o mundo conectado dos ataques cibernéticos e interrupções de desempenho e disponibilidade por meio da plataforma de visibilidade exclusiva da empresa e soluções alimentadas por sua tecnologia pioneira de inspeção profunda de pacotes em escala. A NETSCOUT atende às maiores empresas, provedores de serviços e organizações do setor público do mundo. Saiba mais em www.netscout.com ou siga @NETSCOUT no LinkedIn, Twitter ou Facebook.

