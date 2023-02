Comunicado do Business Wire :NetApp

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa global de software centrada em dados, liderada por nuvem, anunciou hoje a disponibilidade do NetApp Advance, um novo portfólio de programas de armazenamento e garantias para ajudar os clientes a ter uma boa relação custo-benefício em ambientes locais.

O NetApp Advance evolui o ciclo de vida do armazenamento, permitindo às organizações a possibilidade de evitar ciclos de atualização complexos, caros e demorados, possibilitando atualizações de hardware contínuas e sem interrupções - e garante um armazenamento eficiente, seguro e sustentável com novas garantias oferecidas para atender às necessidades das organizações atuais.

Com propriedade e gerenciamento de armazenamento simplificados, o NetApp Advance pode ajudar a eliminar ciclos de atualização complexos, demorados e caros, mantendo-se atualizado com as inovações tecnológicas. As organizações podem escolher opções de armazenamento local ou em nuvem para ambientes resistentes ao tempo para escalar com segurança, sem interrupções e sem interrupções à medida que crescem. O avanço também traz as melhores práticas e capacidades de sustentabilidade e eficiência que melhoram continuamente a eficiência energética e o desempenho operacional para reduzir a pegada de carbono.

"O NetApp Advance traz tranquilidade para as organizações que buscam soluções de armazenamento que possam se adaptar e escalar conforme seus negócios mudam e crescem", disse Sandeep Singh, vice-presidente sênior de armazenamento empresarial da NetApp. "Com o NetApp Advance, estamos oferecendo aos clientes a confiança de que seu investimento em armazenamento hoje proporcionará a flexibilidade necessária para atender às suas necessidades híbridas de cloud computing para o futuro".

Os novos benefícios do NetApp Advance incluem:

-- Reduzir o custo, a complexidade e a interrupção de atualizações tecnológicas, comprando uma vez e evoluindo continuamente.

-- Grande redução do risco anteriormente associado ao tráfego para a nuvem híbrida com a flexibilidade de escalar facilmente para a nuvem, se ou quando os negócios o exigirem.

Parte do NetApp Advance, o novo Programa de Ciclo de Vida de Armazenamento da NetApp oferece:

-- Nenhum custo adicional sem interrupções para a última tecnologia de controlador de armazenamento a cada três, quatro ou cinco anos

-- Opção de atualizar os controladores a um custo apenas incremental antes da renovação por três anos.

-- Atualização opcional de capacidade permitindo aos clientes substituir unidades de menor capacidade como parte de uma atualização do armazenamento, para que os clientes nunca tenham que comprar a mesma capacidade duas vezes e possam alcançar uma pegada mais eficiente e sustentável do data center.

-- Atualizações de software gerenciadas remotamente, incluindo atualizações de software ONTAP sem interrupções, com novos recursos e aprimoramentos.

-- Serviços de suporte de alto nível, com Active IQ e Cloud Insights que permitem visibilidade total do stack e AIOps para simplificar a observabilidade da infraestrutura além da camada de armazenamento em uma única interface para identificar rapidamente os problemas e simplificar a solução de problemas. Enquanto o ONTAP Essentials fornece visões gerais detalhadas dos inventários ONTAP, cargas de trabalho e proteção de dados.

Além disso, o Programa de Ciclo de Vida de Armazenamento da NetApp apresenta o Programa de Vantagens da Nuvem NetApp, que permite que as organizações troquem controladores por crédito total para sua escolha de soluções de nuvem da NetApp para facilitar a expansão para a nuvem a fim de atender às demandas de negócios em constante mudança - e duas novas garantias para beneficiar as organizações que precisam de opções de consumo de armazenamento ágeis e eficientes e modelos.

Garantia de eficiência de armazenamento SAN 4:1 da NetApp oferece que se as metas de eficiência da carga de trabalho não forem atingidas, a NetApp retificará isto sem nenhum custo para o cliente. Disponível para todos os sistemas AFF all-flash.*

A NetApp também apresentará um novoSLA de Sustentabilidadepara clientesNetApp KeystoneA Keystone vem como padrão com 99,999% de disponibilidade de dados.* Agora a Keystone fornecerá um Watts/TB padrão para cada nível de desempenho baseado em SLA, com créditos de serviço disponíveis se essas metas não forem atingidas. Este novo SLA está planejado para disponibilidade no primeiro trimestre de 2023 e serão aplicados termos e condições específicos.

Com o NetApp BlueXP, os clientes em breve terão acesso a um novo Painel de Controle de Sustentabilidade, pioneiro da indústria-disponível para visualização no primeiro trimestre de 2024 da NetApp.Este painel fornece uma visão holística do ambiente de TI de uma organização com dados reais que medem a potência, energia e uso de calor para fornecer um scorecard de sustentabilidade. Ao oferecer insights acionáveis com o AIOps para melhorar sua pontuação geral e reduzir sua pegada de carbono de armazenamento, as organizações podem simples e facilmente monitorar e atingir suas metas de sustentabilidade de TI.

"Como parceira da NetApp, a EVT está ajudando nossos clientes conjuntos a otimizar seu ambiente de TI e acelerar sua jornada para a nuvem", disse Scott Gelb, Arquiteto de Soluções da Enterprise Vision Technologies. "Com o anúncio do NetApp Advance, estamos agora perfeitamente posicionados para ajudar os clientes a fazer exatamente isso, fornecendo um caminho flexível para atualizações sem interrupções de seus sistemas de hardware local ou para dimensionar corretamente seus ambientes de nuvem híbridos à medida que eles se expandem para qualquer nuvem com créditos para sua escolha de soluções de nuvem da NetApp. Ao proteger seu investimento com o Advance, podemos limitar o risco e oferecer agilidade na infraestrutura à medida que seus negócios evoluem".

O NetApp Advance está disponível hoje. Também anunciado hoje, a próxima disponibilidade da série C da NetApp AFF, uma nova família de opções de armazenamento flash de capacidade que oferece armazenamento de baixo custo e o NetApp AFF A150, um novo sistema de armazenamento de nível básico da família AFF A-Series de sistemas totalmente flash.

*Termos e condições serão aplicáveis.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software centrada em dados, liderada por nuvem, que capacita as organizações a liderar com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa fornece sistemas, software e serviços em nuvem que lhes permitem executar suas aplicações de forma otimizada de centro de dados para nuvem, seja desenvolvendo-se na nuvem, movendo-se para a nuvem ou criando suas próprias experiências com a nuvem nas instalações próprias. Com soluções que funcionam em diversos ambientes, a NetApp ajuda as organizações a construir sua própria estrutura de dados e entregar com segurança os dados, serviços e aplicações corretos para as pessoas certas - a qualquer hora, em qualquer lugar. Saiba mais em www.netapp.com ou nos siga em Twitter, LinkedIn, Facebook, e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP, e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

