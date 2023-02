Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornecedora líder de ferramentas e serviços de suporte à decisão de missão crítica para a comunidade global de investimentos, anunciou hoje o lançamento do MSCI Corporate Sustainability Insights - uma solução projetada para aumentar a compreensão dos executivos de sustentabilidade corporativa sobre os desafios e oportunidades de ESG e clima enfrentados por suas empresas.

O MSCI Corporate Sustainability Insights oferece aos executivos de empresas monitoradas pela MSCI ESG Research a capacidade de medir e comparar seus dados de ESG e clima com os da concorrência, além de identificar possíveis lacunas de divulgação por meio de tabelas, gráficos e mapas intuitivos.

Os recursos do MSCI Corporate Sustainability Insights, gerenciados pela MSCI ESG Research LLC, são projetados para oferecer às empresas:

-- Informações simplificadas para apoiar o planejamento estratégico e impulsionar o envolvimento do investidor por meio de novas visualizações dos dados de risco e desempenho da MSCI ESG Research, incluindo classificações ESG de uma empresa, controvérsias em ESG e perfis de alinhamento líquido das metas de desenvolvimento sustentável;

-- Dados sobre sua exposição ao risco e alinhamento com os objetivos globais de temperatura por meio das soluções de Climate Value-at-Risk (valor climático em risco) e Implied Temperature Rise (aumento implícito de temperatura) da MSCI ESG Research;

-- Ajudar a identificar suas possíveis lacunas de divulgação em compromissos relacionados ao carbono por meio da ferramenta MSCI Target Explorer; e

-- Dados sobre os riscos e oportunidades relacionados ao clima em comparação com seus colegas do setor, com base nas recomendações da Força-Tarefa de Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD).

A MSCI ESG Research mediu e modelou o desempenho de ESG das empresas por mais de 40 anos por meio de uma extensa coleta de dados divulgados publicamente e do compromisso direto com as empresas. A crescente importância do ESG para investidores e empresas nos últimos anos, bem como o nível mais alto de requisitos de relatórios regulamentares, levou a uma maior divulgação dos dados pelas próprias empresas para a MSCI ESG Research. Em 2022, 3.989 empresas (43%) no MSCI ACWI Investible Market Index interagiram diretamente com a MSCI ESG Researchi.

Como os reguladores começaram a exigir regras alinhadas à TCFD, mais empresas também estão fazendo promessas de "net zero". Em março de 2022, 1.330 dos mais de 2.900 constituintes do índice MSCI ACWI haviam definido como objetivo a redução de emissõesii.

As empresas também estão aumentando suas divulgações de dados relacionados ao clima em sintonia com os investidores institucionais, que estão se movendo em direção ao "net zero" e outras metas de investimento em ESG e clima. O número de pontos de dados relacionados às mudanças climáticas que as empresas enviaram ao MSCI ESG Research aumentou de 9.914 para 14.648 entre 2021 e 2022iii.

Beth Byington, chefe global de ESG Corporativo e Soluções Climáticas da MSCI,disse:"As necessidades de ESG e clima das empresas evoluíram drasticamente com o surgimento, nos últimos anos, de novos requisitos de relatórios de reguladores e investidores institucionais. Agora, é mais importante do que nunca que as empresas listadas falem uma linguagem comum com esses públicos sobre oportunidades financeiras e riscos associados a assuntos como mudanças climáticas. O MSCI Corporate Sustainability Insights foi criado para ajudar as lideranças corporativas, como gerências de Sustentabilidade, a obter mais transparência em seu perfil de ESG e clima. Esperamos que essas informações mais profundas permitam que sejam tomadas medidas rápidas e decisivas para atingir seus objetivos exclusivos de sustentabilidade".

