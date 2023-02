Comunicado do Business Wire :Backlight

A Backlight, uma empresa global de tecnologia de mídia que melhora imensamente cada estágio do ciclo de vida do conteúdo de vídeo e entretenimento, anunciou hoje uma nova estrutura organizacional com duas novas divisões: Backlight Creative e Backlight Streaming. A Backlight Creative inclui clientes, produtos e equipes de ftrack, iconik e Celtx, enquanto a Backlight Streaming inclui o mesmo de Zype e Wildmoka.

Desde a aquisição de várias marcas de tecnologia de mídia de rápido crescimento a partir de 2021, a Backlight operou como uma holding com cada aquisição sendo administrada em grande parte como unidades de negócios independentes. A nova estrutura divisional da Backlight alinha equipes e produtos complementares em torno de mercados-alvo compartilhados, fluxos de trabalho de mídia e clientes, com o objetivo de impulsionar a inovação, o sucesso do cliente e o crescimento contínuo.

"Essa nova estrutura organizacional divisional permitirá que a Backlight atenda melhor nossa base de clientes em rápido crescimento com equipes maiores e alinhadas, e soluções diferenciadas e integradas", disse Ben Kaplan, presidente e CEO da Backlight. "A natureza complementar e as sinergias estratégicas das nossas diferentes aquisições foram fundamentais para a estratégia original da Backlight e foram comprovadas nos últimos 18 meses. Toda a equipe da Backlight está entusiasmada com o valor que esta nova estrutura organizacional trará para nossos clientes".

A Backlight Creative fornece software de colaboração criativa premiado, incluindo gerenciamento de mídia seguro e eficiente, rastreamento de produção e ferramentas integradas de revisão e aprovação. Equipes criativas e de vídeo em filmes, TV, jogos, agências e seus clientes contam com as linhas de produtos iconik, ftrack e Celtx da Backlight Creative para simplificar os fluxos de trabalho criativos e entregar suas visões com precisão, dentro do prazo e do orçamento.

O veterano em tecnologia de mídia Mike Green foi nomeado CEO da divisão da Backlight Creative depois de atuar como diretor de crescimento da Backlight desde setembro de 2021. Antes de ingressar na Backlight, Green ocupou cargos executivos de estratégia, marketing e desenvolvimento corporativo na Brightcove, bem como cargos executivos e de gerenciamento na Comcast, Collecta e Kaboose (agora Disney). Green possui diplomas da Universidade de Brown e da Columbia Business School.

A Backlight Streaming oferece soluções nativas de nuvem líderes para streaming OTT, gerenciamento de vídeo, criação de clipes, hiperdistribuição e monetização de suas linhas de produtos Zype e Wildmoka. Os principais editores de mídia, provedores de conteúdo e transmissores contam com as soluções de software de pilha completa da Backlight Streaming para ingerir, transformar, gerenciar, distribuir e monetizar vídeo ao vivo e sob demanda para conectar proprietários de conteúdo a todos os mercados globalmente.

Ed Laczynski e Cristian Livadiotti, ambos cofundadores e CEOs da Zype e Wildmoka, respectivamente, agora são co-CEOs da divisão Backlight Streaming. Os dois CEOs têm uma compreensão fundamental do que as linhas de produtos Zype e Wildmoka podem fazer juntas, permanecendo totalmente modulares, complementares e flexíveis. Tanto Laczynski quanto Livadiotti cofundaram e lideraram suas empresas antes de suas aquisições pela Backlight em 2021.

Laczynski tem mais de 20 anos de experiência em liderança de tecnologia, tendo trabalhado com empresas como IPG/McCann-Erickson e Datapipe (agora Rackspace). Laczynski é formado pela Universidade de New York. Livadiotti tem 20 anos de experiência nas áreas de mídia e telecomunicações, estabelecendo empreendimentos, projetos e organizações em ambientes de startups e grandes multinacionais. Ele é formado pela Ecole Polytechnique e pela Telecom Paris.

Sobre a Backlight

A Backlight é uma empresa global de tecnologia de mídia que melhora imensamente cada estágio do ciclo de vida do conteúdo de vídeo e entretenimento - desde a criação até a monetização. Com o apoio de US$ 200 milhões em financiamento do PSG, a Backlight adquiriu seis empresas líderes de software de mídia desde o lançamento em 2021. As organizações de vídeo avançado resolvem seus negócios de missão crítica e desafios operacionais em parceria com as duas divisões da Backlight: Backlight Creative e Backlight Streaming. A Backlight Creative fornece soluções de software premiadas para gerenciamento de mídia seguro e eficiente, rastreamento de produção e colaboração criativa, incluindo iconik, ftrack e Celtx. A Backlight Streaming oferece soluções líderes nativas em nuvem para streaming OTT, hiperdistribuição e monetização de Zype e Wildmoka. Para mais informações visite backlight.co.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005530/pt/

Contato

Kiní Schoop VP de Comunicações Corporativas [email protected]

