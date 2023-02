China rejeitou ligação do chefe do Pentágono no dia da derrubada do balão

A China rejeitou no último sábado o pedido dos Estados Unidos para uma chamada entre o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, e seu homólogo Wei Fenghe, no dia em que um avião de combate americano derrubou um balão chinês, anunciou nesta terça-feira (7) o Departamento de Defesa.

"Imediatamente após tomar medidas para derrubar o balão da RP, o Departamento de Defesa fez uma solicitação de chamada segura" entre Austin e Wei, disse o porta-voz do Pentágono, general Pat Ryder, referindo-se à República Popular da China.

"Infelizmente, a RPC rejeitou nosso pedido. Nosso compromisso de abrir linhas de comunicação continuará", acrescentou.

A China afirma que tratava-se de um balão meteorológico errante sem objetivo militar, mas Washington o classifica como um veículo de espionagem a grande altura.

No sábado, depois de cruzar o centro dos Estados Unidos e passar por várias instalações militares secretas, o balão se dirigiu para a costa leste, onde um avião de combate o derrubou.

Austin e Wei se reuniram no Camboja em novembro, quando Washington e Pequim tentavam diminuir a tensão após uma visita de Nancy Pelosi, então presidente da Câmara dos Representantes, a Taiwan, o que enfureceu a China.

Mas o incidente do balão elevou as tensões e levou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, a cancelar uma viagem a Pequim.

Na segunda-feira, o presidente Joe Biden defendeu a decisão de esperar até que o balão tivesse cruzado o país para derrubá-lo e explicou que o Departamento de Defesa concluiu que era melhor fazê-lo sobre a água.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse no mesmo dia que medidas foram tomadas para minimizar a capacidade do balão de coletar informações durante o voo e ainda melhorar a capacidade de recuperar dados desse mecanismo.

O general Glen VanHerck, chefe do Comando Norte dos Estados Unidos, indicou que um navio da Marinha inspeciona a área para recuperar os restos do balão, que tinha cerca de 60 metros de altura e transportava uma espécie de cesta de mais de uma tonelada.

